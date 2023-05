EQS-News: Engel & Völkers Digital Invest berichtet über erfolgreiches Geschäftsjahr 2022 – Operative Gesamteinnahmen und Ergebnis im Geschäftsjahr 2023 voraussichtlich unterhalb der Analystenschätzung

EQS-News: EV Digital Invest AG / Schlagwort(e): Jahresbericht

Engel & Völkers Digital Invest berichtet über erfolgreiches Geschäftsjahr 2022 – Operative Gesamteinnahmen und Ergebnis im Geschäftsjahr 2023 voraussichtlich unterhalb der Analystenschätzung



24.05.2023 / 14:34 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Pressemitteilung

Engel & Völkers Digital Invest berichtet über erfolgreiches Geschäftsjahr 2022 – Operative Gesamteinnahmen und Ergebnis im Geschäftsjahr 2023 voraussichtlich unterhalb der Analystenschätzung

Geschäftsbericht 2022 bestätigt für das Geschäftsjahr 2022 gute operative Entwicklung im schwierigen Marktumfeld

Operative Gesamteinnahmen liegen mit 5,7 Mio. Euro im Rahmen der Prognose

Bereinigtes EBIT übertrifft mit -1,2 Mio. Euro die Erwartung

Keine konkrete Prognose für 2023 und Folgejahre aufgrund des außerordentlich herausfordernden Marktumfelds

Berlin, 24. Mai 2023. Die EV Digital Invest AG (ISIN: DE000A3DD6W5, nachfolgend „Unternehmen“ oder „Engel & Völkers Digital Invest“), Betreiber der Online-Immobilieninvestmentplattform „Engel & Völkers Digital Invest“, hat heute den ersten Geschäftsbericht nach dem erfolgreichen Börsengang im Mai 2022 veröffentlicht. Das Unternehmen berichtet ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2022.



Geschäftszahlen 2022: Stabile Entwicklung in herausforderndem Marktumfeld

Die operativen Gesamteinnahmen, bereinigt um die Kosten und Sondereffekte des Börsengangs, verzeichneten im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg um 27,5 Prozent auf 5,7 Mio. Euro. Sie lagen somit innerhalb der vom Unternehmen prognostizierten Spanne von 5,5 bis 6,0 Mio. Euro. Das bereinigte EBIT erreichte -1,2 Mio. Euro und übertraf damit um 0,5 Mio. Euro (+ 43 %) die ursprüngliche Unternehmenserwartung von -1,7 Mio. Euro. Das unbereinigte EBIT liegt mit -3,3 Mio. Euro um 0,5 Mio. Euro leicht über der aktuell bestehenden Analystenschätzung von -3,8 Mio. Euro. Über die digitale Investmentplattform für Immobilien wurden seit Unternehmensgründung Projekte mit einem Volumen von mehr als 200 Mio. Euro finanziert. Das Platzierungsvolumen erhöhte sich 2022 auf 59,9 Mio. Euro nach einem Vorjahreswert von 32,7 Mio. Euro – eine Steigerung von 83,2 Prozent.



Marc Laubenheimer, Co-CEO: „Das Geschäftsjahr 2022 ist für uns aus operativer und strategischer Sicht erfolgreich verlaufen. In einem außerordentlich herausforderndem Marktumfeld konnten wir die kommunizierte Ergebnisprognose übertreffen und haben als eines von nur sehr wenigen Unternehmen den Weg an die Frankfurter Wertpapierbörse gemeistert. Dies war ein großer Vertrauensbeweis unserer Investoren, den wir uns als qualitätsführende digitale Investmentplattform für Immobilien erarbeitet haben.“