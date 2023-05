EQS-News: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG: Ergebnisrückgang im Geschäftsjahr 2022, Dividendenvorschlag 0,16 EUR

EQS-News: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Dividende

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG: Ergebnisrückgang im Geschäftsjahr 2022, Dividendenvorschlag 0,16 EUR



24.05.2023 / 17:34 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Gräfelfing, 24.05.2023. Der Aufsichtsrat der mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG hat in seiner heutigen Sitzung den Jahresabschluss der Gesellschaft festgestellt. Das Unternehmen erzielte im Geschäftsjahr 2022 einen Jahresüberschuss von TEUR 1.410 (i.Vj. TEUR 12.433). In den Fonds für allgemeine Bankrisiken wurden dabei TEUR 658 eingestellt (i.Vj. TEUR 3.374). Vorstand und Aufsichtsrat werden der Hauptversammlung der Gesellschaft am 21. Juli 2023, die als Präsenz-Hauptversammlung stattfinden wird, vorschlagen, eine Dividende in Höhe von EUR 0,16 je dividendenberechtigter Aktie auszuschütten.

Kontakt:mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AGCarsten BokelmannVorstandRottenbucher Straße 2882166 GräfelfingTel.: 089/85 85 2-0Fax: 089/85 85 2-505E-Mail: investor-relations@mwbfairtrade.com