LUFTHANSA - Wie lange geht das gut?

Auch wenn der Airline ein der umsatzstärkste Sommer bevorsteht (Kollege Reinhard Hock berichtete am Montag in diesem Artikel), macht die Aktie keine Freudensprünge. Seit Wochen pendelt sie seitwärts, wobei die Ausschläge abnehmen. Der Support bei 9,08 - 9,25 EUR wurde dabei mehrfach getestet. Nachdem die Aktie dort in der vergangenen Woche deutlich nach oben hin abprallen konnte, knickt sie jetzt wieder ein. Der wichtige Unterstützungsbereich wird wieder getestet.

Vorsicht bei Ausbruch nach unten

An der Rangeunterkante müssten sich jetzt wieder die Bullen beweisen. Mit jedem weiteren Angriff auf den Support wird dieser jedoch geschwächt. Kommt es zu einem nachhaltigen Abrutschen unter 9 EUR, entstehen Verkaufssignale für Abgaben bis 8,21 - 8,26 und darunter ggf. 7,60 - 7,75 EUR.

Dreht die Aktie wieder nach oben, wäre die Gefahr zunächst abgewendet. Kleine Kaufsignale entstehen prozyklisch aber erst oberhalb von 10 EUR. Dann kommt das Jahreshoch bei 11,16 EUR wieder in Reichweite.

Fazit: Rangetrader sehen auf dem aktuellen Kursniveau antizyklische Einstiegschancen für einen Abpraller nach oben. Ausbruchstrader hingegen legen sich auf die Lauer und beobachten die Aktie engmaschig, um mit einem Durchbruch nach unten auf den Short-Zug aufzuspringen.

