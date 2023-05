Tagesausblick für 25.05.: DAX bricht ein. US-Daten im Fokus.

DAX®, CAC®40 und EuroSTOXX®50 setzten den eingeschlagenen Konsolidierungskurs heute fort und gaben jeweils rund zwei Prozent ab. Die anhaltenden Verhandlungen im US-Schuldenstreit drückten auf die Kauflaune. Zudem fiel der vielbeachtete Ifo-Index schwächer aus, als von vielen Marktexperten erwartet. Morgen werden zahlreiche Wirtschaftsdaten und Reden von Notenbänkern erwartet.

Die Anleihemärkte konnten von dieser Unsicherheit nicht profitieren. Die Renditen 2- und 10jähriger europäischer und amerikanischer Staatspapiere bewegten sich mehrheitlich im Bereich des gestrigen Schlussstands. Dies gilt auch für den Goldpreis, der sich bei rund 1.970 US-Dollar fing. Palladium und Platin sanken derweil unter wichtige Unterstützungsmarken. Die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil kam kaum vom Fleck und hängt weiterhin an der Widerstandsmarke von 78,00 US-Dollar. Gelingt der Ausbruch über das Level hat der Ölpreis aus technischer Sicht Luft bis 80,20 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

CTS Eventim hat den Gewinn im abgelaufenen Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum fast vervierfacht. Dennoch kam die Aktie kräftig unter Druck. Rheinmetall bestätigte den gestrigen Sturz unter die Unterstützungsmarke von EUR 256 und baute die Verluste weiter aus. Immobilienaktien wie Aroundtown und Vonovia waren gestern stark gefragt. Heute zählten sie wieder zu den größten Verlierern. Ebenfalls starke Verluste mußten Autobauer wie Daimler Trucks und Porsche hinnehmen.

Morgen meldet unter anderem Südzucker (finale) Zahlen zum abgelaufenen Quartal. Bechtle, BioNTech, Deutsche Pfandbriefbank, Salzgitter und STMicroelectronics laden zur Hauptversammlung. In diesen Tagen finden zahlreiche Aktionärstreffen statt. Dabei wird unter anderem über die Dividende entschieden. Anleger, für die eine nachhaltige Dividende wichtig ist, sollten einen Blick auf den UC European Dividend Stars Index werfen. Der UC European Dividend Stars Index beinhaltet die Aktien von bis zu 30 europäischen Unternehmen, die in den zurückliegenden zehn Jahren stets ihre Dividende erhöht oder zumindest stabil gehalten haben. Zudem müssen die Unternehmen an den relevanten Anpassungstagen eine Dividendenrendite von mindestens 2,5 Prozent aufweisen. Fresenius lädt zum Kapitalmarkttag.

Wichtige Termine