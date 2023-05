STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - EUWAX Trends: GFT auf buy

Trends im Handel

1. Discount-Call-Optionsschein auf Alphabet (WKN MB4PSH)

Weiterhin im Fokus der Stuttgarter Derivateanleger steht die Alphabet-Aktie. Der Google-Konzern wird künftig die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft sponsern und begründet sein Engagemnet mit dem in Deutschland gestiegenen Interesse an Frauenfußball. Als Beispiel führte Alphabet-CEO Sundar Pichai eine Steigerung der Suchanfragen zur letztjährigen Fußball-EM der Frauen um 450 % an. Die Alphabet-Aktie steht heute mit 0,11% leicht im Minus und kostet aktuell 124,21 US-Dollar. An der Euwax wird ein Discount-Call-Optionsschein auf Alphabet gekauft.

2. Call-Optionsschein auf Intuit (WKN KG57FN)

Der US-amerikanische Softwareanbieter Intuit präsentierte seine Quartalszahlen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum konnte der Umsatz von 5,63 Milliarden US-Dollar auf 6,02 Milliarden US-Dollar gesteigert werden. Damit einher geht auch ein Zuwachs beim Gewinn je Aktie. Dieser stieg von 7,65 US-Dollar auf 8,92 US-Dollar. Auf den Aktienkurs wirken sich die Zahlen kaum aus, heute steht ein kleines Plus von 0,07% bei 413,40 US-Dollar auf der Kurstafel. Derivateanleger verkaufen einen Call-Optionsschein auf Intuit.

3. Faktor 3x Long Knock-out auf GFT Technologies (WKN MF6BUQ)

Die in letzter Zeit strauchelnde GFT-Aktie bekommt Rückenwind von einer Analyse des Bankhauses Hauck & Aufhäuser. In ihrer Analyse gehen die Experten davon aus, dass der Softwarespezialist mit seinen Produktlösungen für die Digitalisierung im Bankenbereich gut aufgestellt ist und setzen die Aktie auf buy. Das Kursziel geben die Analysten mit 44 Euro an. Die GFT-Aktie verteuert sich heute um 5% und kostet 29,10 Euro. Anleger steigen in einen Faktor 3x Long auf GFT ein.

Euwax Sentiment Index

Während sich im Streit um die US-Schuldenobergrenze eine Lösung abzeichnet, trüben sich die konjunkturellen Daten ein. Für den DAX geht es heute kontinuierlich nach unten. Am Mittag steht das Aktienbarometer auf seinem vorläufigen Tagestief von 15.726 Punkten mit 0,4% im Minus. Die Stimmung unter den Stuttgarter Anlegern ist dennoch positiv, der Euwax Sentiment notiert durchgehend im positiven Bereich, aktuell bei +31 Punkten.

