AKTIE IM FOKUS 2: Borussia Dortmund brechen ein - Bundesligatitel verspielt

(neu: Details, Stimme.)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die verpasste Deutsche Meisterschaft von Borussia Dortmund hat nicht nur die Fans in tiefe Trauer gestürzt. Auch bei den Anlegern des Fußballclubs herrscht am Pfingstmontag Ernüchterung. Um 31,5 Prozent ging es für die BVB-Aktien abwärts bis auf 4,025 Euro - das tiefste Niveau seit sechs Wochen.

Damit verloren die Aktien deutlich mehr als nur die Hoffnungsrally der Vorwoche. Rückblende: Nachdem der Bundesliga-Konkurrent Bayern München am Samstag vor einer Woche sein Heimspiel gegen RB Leipzig verloren hatte, hatte es der BVB in eigener Hand, am Wochenende erstmals seit 2012 wieder Deutscher Meister zu werden. Die Anleger feierten bereits vor und trieben die Aktien binnen einer Woche bis zu 32 Prozent nach oben. Mit 5,93 Euro wurde das höchste Niveau seit Herbst 2021 erreicht.

Am Samstag schaffte es der BVB mit einem Unentschieden gegen Mainz dann allerdings nicht, den Bundesligatitel einzutüten. Den Bayern gelang derweil der Pflichtsieg und damit die elfte Meisterschaft in Serie.

"Trotzdem muss man festhalten, dass der Vize-Titel emotional zwar furchtbar ist für den BVB, finanziell aber kaum Unterschiede zu verzeichnen sind", kommentierte Marktbeobachter Daniel Saurenz von Feingold Research. "Die Gruppenphase der Championsleague ist planbar und Jude Bellingham wird so oder so für einen dreistelligen Millionenbetrag den Club verlassen, womöglich Richtung Madrid."

Spannend wäre für Saurenz derweil die Kursentwicklung einer Bayern-München-Aktie. Denn trotz erneutem Titelgewinn ist zumindest den Verantwortlichen angesichts schweren Vorstandsbebens kaum zum Feiern zumute. Boss Oliver Kahn wurde abgesetzt und auch Sportvorstand Hasan Salihamidzic musste gehen. "Doch die Münchner sind nicht börsennotiert, leider", so Saurenz./ag/men