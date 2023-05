Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax gönnt sich Auszeit

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem dünnen Handel am Pfingstmontag haben es die Anleger am deutschen Aktienmarkt auch am Dienstag erst einmal eher ruhig angehen lassen. Der Dax stieg am Morgen ein klein wenig auf 15 963 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gewann 0,4 Prozent auf 27 030 Zähler. Für den EuroStoxx 50 ging es um rund 0,2 Prozent nach unten.

Die Erleichterung über die vorläufige Einigung im US-Schuldenstreit hatte den Dax am Montag zunächst bis auf 16 079 Punkte hochgetrieben. Dann fehlten jedoch Anschlusskäufe, der Leitindex schloss leicht im Minus. Da an den Börsen kaum noch jemand an einen Zahlungsausfall der USA glaube, könnten sich die Anleger nun wieder auf die klassischen Börsenthemen Unternehmensgewinne und Konjunkturdaten konzentrieren, bemerkte Marktanalyst Thomas Altmann von QC Partners./edh/mis