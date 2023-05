Deutsche Anleihen steigen erneut

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Mittwoch an ihre Kursgewinne vom Vortag angeknüpft. Bis zum Mittag stieg der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,68 Prozent auf 136,31 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel im Gegenzug auf 2,24 Prozent. Auch in den anderen Ländern der Eurozone gingen die Renditen merklich zurück.

Im Blick der Märkte steht die Preisentwicklung in der Eurozone. Während die Inflationsrate in Frankreich im Mai deutlicher als erwartet gefallen ist, fiel der Rückgang in Italien weniger stark als prognostiziert aus. Die Daten für Deutschland werden um 14 Uhr erwartet. Auch hier deuten Zahlen aus den Bundesländern auf einen Rückgang der Inflationsrate hin. Die deutschen Einfuhrpreise sind unterdessen so stark gefallen wie seit 2009 nicht mehr.

Die Verbraucherpreisdaten für die gesamte Eurozone werden am Donnerstag veröffentlicht. Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt auf mittlere Sicht eine Inflationsrate von zwei Prozent an. Angesichts der hohen Inflation hat die EZB die Leitzinsen spürbar angehoben und es werden weitere Erhöhungen erwartet.

In den USA veröffentlicht am Abend die Notenbank Federal Reserve ihren regelmäßigen Konjunkturbericht "Beige Book". Zudem melden sich zahlreiche Zentralbanker zu Wort.

Im Tagesverlauf soll außerdem über den unlängst erzielten Kompromiss zum US-Schuldenstreit im Repräsentantenhaus debattiert und anschließend abgestimmt werden./jsl/bgf/jha/