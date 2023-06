GNW-Adhoc: Rackspace Technology nimmt am AWS Summit in Washington D.C. teil

^SAN ANTONIO, June 01, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=dTJrcbr4J67Sq0ajQDVQhPZpjl1qgGcCe0aZ yTczXQ3VGuOKEeZCRcp2a2ewehvUPLWL25CjlfXlCUxEmAh7yr1JYILt0TcZB0iZHYOePv8=)® (NASDAQ: RXT)- ein führendes Unternehmen für End-to-End-Multicloud- Technologielösungen, gab heute seine Teilnahme am AWS Summit in Washington D.C. am 7. und 8. Juni 2023 bekannt. Der AWS Summit ist eine zweitägige Veranstaltung, die Branchenführer, Experten und Fachkräfte zusammenbringt, um die neuesten Trends und Innovationen im Bereich Cloud Computing zu erörtern. Die Teilnehmer können an Praxissitzungen, Keynote-Vorträgen und Networking-Events teilnehmen. Als zuverlässiger Partner von AWS freut sich Rackspace Technology darauf, sein Fachwissen im Bereich Cloud Computing weiterzugeben und sein umfassendes Angebot an Managed Cloud Services zu präsentieren. Die Teilnehmer können sich über die Services und Lösungen von Rackspace Technology für AWS informieren, die auch Rund-um-die-Uhr-Support und Beratung für AWS-Kunden und AWS Managed Services umfassen. ?Wir freuen uns, am AWS Summit teilzunehmen und uns mit gleichgesinnten Fachleuten auszutauschen, die unsere Begeisterung für die Leistungsfähigkeit von Cloud Computing teilen", so Rick Rosenberg, Vice President und GM von Rackspace Technology Government Solutions. ?Als führender Anbieter von Managed Cloud Services unterstützen wir unsere Kunden dabei, die Komplexität der Cloud- Landschaft zu bewältigen und deren volles Potenzial auszuschöpfen." Die Teilnahme von Rackspace Technology am AWS Summit unterstreicht das Engagement des Unternehmens, seinen Kunden innovative und effektive Cloud- Lösungen anzubieten. Rackspace Technology ermuntert alle Teilnehmer, an seinem Stand vorbeizuschauen und mehr darüber zu erfahren, wie es andere Unternehmen beim Erreichen seiner Cloud-Ziele unterstützen kann. Die Anmeldung für den AWS Summit ist jetzt möglich. Klicken Sie hier (https://register.awsevents.com/ereg/index.php?eventid=741504&categoryid=4840554 &referenc%20e=fcf0b27b-1a87-4b1e-9c88-371a584d6b05&sc_channel=el), um weitere Informationen zu erhalten. Über Rackspace Technology Rackspace Technology (https://www.rackspace.com/) ist ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-Technologiedienstleistungen. Wir können die Cloud- Umgebungen unserer Kunden über alle wichtigen Technologieplattformen hinweg entwerfen, aufbauen und betreiben, unabhängig von Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Reise zusammen und ermöglichen es ihnen, Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen. Medienkontakt: Natalie Silva, publicrelations@rackspace.com °