DAX – Bullen lassen nicht locker.

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 16.080/16.110/16.200/16.230/16.330 Punkte Unterstützungsmarken: 15.860/15.910/15.960/16.000/16.040 Punkte

Der DAX® startete freundlich in die neue Woche und schielte kurzzeitig über die Marke von 16.100 Punkten. Dann fehlten allerdings Anschlusskäufe, um den Index weiter nach oben zu treiben. Nach der starken Aufwärtsbewegung hat der Index zwischen 16.000 und 16.040 Punkten eine solide Unterstützungszone herausgebildet. Rücksetzer in diese Zone könnten für Aufstockungen von Positionen genutzt werden. Solange diese Range nicht verletzt wird, dürfte der nächste Anlauf auf die Marke von 16.100 Punkten nicht lange auf sich warten lassen. Oberhalb von 16.110 Punkten eröffnet sich Potenzial bis 16.200 Punkte. Taucht der Index hingegen unter 15.960 Punkte könnte die Kreuzunterstützung im Bereich von 15.900 Punkten auf den Prüfstand gestellt werden.

Die oberen Barrieren der unten beschriebenen Inline-Optionsscheine sind aktuell noch nicht in Gefahr. Sie liegen zwischen 16.500 und 17.000 Punkten. Mit der jüngsten Rally weitete sich der Abstand zu den unteren Barrieren aus. Sie liegen zwischen 12.100 und 15.000 Punkten. Je enger die Bandbreite, um so riskanter ist das Produkt. Der Inliner mit Barrieren bei 13.900 und 16.900 Punkten notiert bei EUR 8,95. Werden die beiden Barrieren bis zum finalen Beobachtungstag nicht berührt, erhalten Anleger am Laufzeitende im Juli EUR 10. Wird eine Barriere verletzt, verfällt das Papier wertlos.

DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)