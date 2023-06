EQS-News: Golding Capital Partners GmbH: Golding eröffnet Niederlassung in Mailand unter Leitung von Laura Tardino

Emittent / Herausgeber: Golding Capital Partners GmbH / Schlagwort(e): Fonds/Fonds

Golding Capital Partners GmbH: Golding eröffnet Niederlassung in Mailand unter Leitung von Laura Tardino



05.06.2023 / 08:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





PRESSEMITTEILUNG



Golding eröffnet Niederlassung in Mailand unter Leitung von Laura Tardino

Expansion nach Italien Teil der langfristigen Wachstums- und Internationalisierungs-Strategie von Golding

Neue Head of Italy Laura Tardino verfügt über 25 Jahre Erfahrung in institutionellem Fondsmanagement, Business Development und der Investoren-Betreuung

Vertriebsschwerpunkt auf Co-Investment-Lösungen, Secondaries und maßgeschneiderte Managed Accounts in den Assetklassen Infrastruktur, Buyout, Private Credit und Impact Investing

München, 5. Juni 2023 – Golding Capital Partners, mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 13,5 Milliarden Euro und 23 Jahren Markterfahrung einer der führenden unab­hängigen Asset-Manager für Alternative Investments in Europa, verstärkt seine Aktivitäten in Italien mit einer eigenen Niederlassung. Die Leitung des neuen Mailänder Büros übernimmt Laura Tardino, die in ihrer Position als Managing Director die Vertriebsaktivitäten in Südeuropa ausbauen wird. Die Eröffnung der neuen Niederlassung ist Teil der langfristigen internationalen Wachstumsstrategie, im Rahmen derer Golding europaweit Investment-Lösungen in den Bereichen Infrastruktur, Buyout, Private Credit und Impact Investing zugänglich macht.

„Italien und Südeuropa allgemein sind für uns wichtige Märkte, um bestehende Partnerschaften auszubauen und neue zu etablieren. Durch die italienische Niederlassung und dem Vertriebsteam vor Ort, werden wir nun noch näher an unseren Investoren sein, zu denen wir bereits in den vergangenen Jahren Beziehungen aufbauen konnten. Die direkte Kundennähe, das Verständnis und die Erfüllung lokaler Anforderungen sind wesentliche Bestandteile unserer Philosophie“, erläutert Jeremy Golding, Gründer und Geschäftsführer von Golding Capital Partners.

„Ich freue mich darauf, Golding mit seiner tiefgreifenden Expertise einem breiten Spektrum italienischer Investoren näherzubringen. Zunächst konzentrieren wir uns auf erfahrene institutionelle Anleger. Perspektivisch planen wir auch attraktive Lösungen für (semi-)professionellen Investoren. Gerade in einem unsicheren wirtschaftlichen Umfeld ist es besonders wichtig, mit breit diversifizierten und konservativen Anlagelösungen eine stabile Performance und Verlustabsicherung bieten zu können. Golding verfügt über einen langjährigen, robusten Track Record für Privatmarktanlagen“, ergänzt Laura Tardino, Managing Director bei Golding.

Laura Tardino blickt auf über 25 Jahre Erfahrung in der Kapitalanlage zurück. Die studierte Volkswirtin verantwortete zuletzt seit 2015 als Head of Institutional Business Development Italy bei abrdn den Vertrieb an Pensionsfonds, Versicherungen, Banken und Stiftungen. Davor war sie fünfzehn Jahre in verschiedenen Positionen bei BNPP Asset Management tätig, zuletzt als Market Strategist und Head of the Institutional Desk. Zusätzlich sammelte sie mehrere Jahre Erfahrung im Management alternativer Investmentfonds mit weltweit diversifizierten Allokationen. Frühere berufliche Stationen umfassen die Großbank Intesa Group, die OECD sowie den akademischen Hochschulbetrieb. 2021 veröffentlichte sie das Buch „Piccole Donne Investono“, das sich der Finanzbildung weiblicher Privatanleger widmet.

"Italien ist einer der wichtigsten Auslandsmärkte für Golding. Laura bringt viel Erfahrung und Fachwissen in unser internationales Team ein. Mit ihrer umfassenden Expertise im Bereich Business Development und ihrem tiefgreifenden Verständnis des italienischen Anlegermarktes ist sie die ideale Kandidatin, um unsere Expansion in Italien auszubauen“, sagt Thorsten Birke, Managing Director und Head of International Clients bei Golding.

„Ein ganz wesentlicher Bestandteil unserer langfristigen Geschäftsstrategie ist der Ausbau unseres globalen Kundenstamms. Die Eröffnung unserer italienischen Niederlassung ist ein wichtiger Schritt in diese Richtung. Sie ermöglicht es uns, unsere lokale Präsenz in Italien zu etablieren und unsere langfristigen Beziehungen weiter auszubauen“, resümiert Hubertus Theile-Ochel, Managing Partner und verantwortlich für die Vertriebsaktivitäten bei Golding.



Link zum Pressefoto von Laura Tardino

Über Golding Capital Partners GmbH

Die Golding Capital Partners GmbH ist einer der führenden unabhängigen Asset-Manager in Europa für Alternative Investments mit Fokus auf die Anlageklassen Infrastruktur, Private Credit, Private Equity, Secondaries und Impact. Mit einem Team von rund 200 Mitarbeitern an den Standorten München, London, Luxemburg, Mailand, New York, Tokio und Zürich unterstützt Golding Capital Partners institutionelle und professionelle Investoren beim Aufbau ihrer Anlagestrategie und verwaltet ein Vermögen von mehr als 13,5 Milliarden Euro. Zu den mehr als 230 Investoren zählen Vorsorgeeinrichtungen, Versicherungen, Stiftungen, Family Offices, kirchliche Einrichtungen sowie Banken, Sparkassen und Genossenschaftsbanken. Seit 2013 ist Golding Unterzeichner der von den Vereinten Nationen initiierten Prinzipien für verantwortliches Investieren (UN PRI) und seit 2021 Unterstützer der Task Force on Climate-related Finance Disclosures (TCFD).

Weitere Informationen