Maschinenbauer kommen nicht in Schwung - Rückgang bei Aufträgen

Düsseldorf (Reuters) - Die deutschen Maschinenbauer kämpfen weiter mit einer schwächelnden Nachfrage.

Im April seien die Bestellungen gegenüber dem Vorjahresmonat um 20 Prozent geschrumpft, teilte der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) am Montag mit. Das wichtige Exportgeschäft habe sogar ein Minus von 23 Prozent verbucht, Aufträge aus dem Inland fielen um 15 Prozent schwächer aus. Dabei hatten die Hersteller mit einem Rückgang von sechs Prozent im März noch Hoffnung auf eine Trendwende geschöpft. Das jetzige Ergebnis spiegele die zuletzt schlechter gewordene Stimmung in der Wirtschaft wider, sagte VDMA-Konjunkturexperte Olaf Wortmann. "Nach wie vor sind die weltwirtschaftlichen Belastungen groß, so dass eine Besserung im Bestelleingang noch ausbleiben dürfte."

