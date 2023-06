Private Equity Holding AG / Schlagwort(e): Generalversammlung/Dividende

Private Equity Holding AG: Generalversammlung der Private Equity Holding AG heisst alle Anträge des Verwaltungsrates gut



05.06.2023 / 18:00 CET/CEST



PRESSEMITTEILUNG Zug, 5. Juni 2023 Generalversammlung der Private Equity Holding AG heisst alle Anträge des Verwaltungsrates gut An der ordentlichen Generalversammlung der Private Equity Holding AG vom 5. Juni 2023 in Zug haben die Aktionäre sämtliche Anträge des Verwaltungsrates angenommen. Genehmigung des Geschäftsberichtes, der Jahresrechnung nach IFRS und der statutarischen Jahresrechnung 2022/2023; Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle Die Aktionäre genehmigten den Geschäftsbericht, die Jahresrechnung nach IFRS und die statutarische Jahresrechnung 2022/2023 (99.9%). Entlastung der Organe Die Aktionäre erteilten den verantwortlichen Organen für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2022/2023 Entlastung (98.5%). Wahlen Verwaltungsrat Die Aktionäre wählten Dr. Hans Baumgartner, Martin Eberhard, Dr. Petra Salesny und Fidelis Götz für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr (bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2024) in den Verwaltungsrat der Gesellschaft: Dr. Hans Baumgartner (93.6%)

Martin Eberhard (97.3%)

Dr. Petra Salesny (95.4%)

Fidelis Götz (99.7%) Vergütungsausschuss Die Aktionäre wählten folgende Verwaltungsräte für die Dauer von einem Jahr (bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2024) in den Vergütungsausschuss der Gesellschaft: Martin Eberhard (97.3%)

Dr. Petra Salesny (95.4%)

Fidelis Götz (99.7%) Unabhängiger Stimmrechtsvertreter Die Aktionäre wählten KBT Treuhand AG, Zürich, für die Dauer von einem Jahr (bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2024) als unabhängige Stimmrechtsvertreterin wieder (99.7%). Revisionsstelle Die Aktionäre wählten die KPMG AG, Zürich, als Revisionsstelle für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr (bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2024) wieder (100%). Verwendung des Bilanzgewinns und Dividendenausschüttung Die Aktionäre genehmigten eine Ausschüttung von CHF 1.00 je Namenaktie, je hälftig als ordentliche Dividende aus freien Gewinnreserven und den Kapitaleinlagereserven (97.5%). Die Aktionäre lehnten den von einem Aktionär vorgetragenen Vorschlag, eine Ausschüttung von CHF 2.00 je Namenaktie vorzunehmen, ab (99.6%). Vergütung des Verwaltungsrates Die Aktionäre genehmigten einen maximalen Gesamtbetrag von CHF 200,000 als Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrates für die Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung (98.0%). Dr. Petra Salesny verzichtet auf eine Vergütung für die von ihr erbrachten Leistungen als Verwaltungsrätin. Vergütung des Delegierten des Verwaltungsrates Die Aktionäre genehmigten einen maximalen Gesamtbetrag von CHF 100,000 als zusätzliche Vergütung für den für die Geschäftsleitung verantwortlichen Delegierten des Verwaltungsrates für die Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung (98.0%). *** Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) bietet Investoren die Möglichkeit, sich einfach und steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: Kerstin von Stechow, Investor Relations, kerstin.stechow@peh.ch, Telefon +41 41 726 79 80 oder http://www.peh.ch











