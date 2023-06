Prinz Harry soll in Londoner Bespitzelungsprozess aussagen

LONDON (dpa-AFX) - Prinz Harry soll am Dienstag im Londoner Prozess gegen den Verlag der Boulevardzeitung "Daily Mirror" persönlich als Zeuge aussagen. Der Sohn von König Charles III. wirft dem Verlag Mirror Group Newspapers vor, ihn jahrelang illegal abgehört und bespitzelt zu haben. Auf diese Weise seien rund 150 Artikel mit privaten und intimen Inhalten zustande gekommen, 33 davon werden vor dem High Court in der britischen Hauptstadt diskutiert.

Harry muss sich auch im Kreuzverhör den Fragen des Anwalts der Gegenseite stellen. Er wird der erste Royal seit mehr als 130 Jahren sein, der den Zeugenstand betritt.

Bei der zivilen Sammelklage werden exemplarisch die Fälle von mehreren Prominenten verhandelt. Im Vordergrund steht dabei, wie sehr die Führungsebene des Verlags in die Praktiken verwickelt war. Es war erwartet worden, dass Harry bereits am Montag an dem Verfahren teilnimmt. Überraschend erschien der 38-Jährige aber nicht - sehr zum offenkundigen Ärger von Richter und Gegenseite.

Harrys Anwalt David Sherborne hatte am Montag gesagt, es habe seit der Kindheit keinen Teil im Leben seines Mandanten gegeben, der nicht an die Öffentlichkeit gezerrt worden sei. Dadurch seien Harrys Beziehungen zu Partnerinnen und Freunden zerstört worden.

Das Verfahren hatte am 10. Mai begonnen und soll bis Ende Juni abgeschlossen sein. Das Urteil soll aber erst später im Jahr verkündet werden. Erhalten Harry und die anderen Prominenten Recht, dürfte ihnen das Gericht Schadenersatz zuerkennen./bvi/DP/jha