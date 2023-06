DAX – Anleger warten ab. Volatilitäten brechen ein.

Antriebslos bewegte sich der DAX® zu Handelsbeginn im Bereich von 16.000 Punkten. Das Volatilitätsbarometer für den DAX®, den VDAX® new ist erneut unter 15 getaucht und liegt damit auf einem extrem niedrigen Niveau. Der langfristige Durchschnitt liegt bei 24. Weder aus den USA noch aus Asien gab es signifikante Impulse und im Wirtschaftskalender stehen für die zweite Wochenhälfte keine außerordentlich wichtigen Termine. Einige Investoren werfen bereits eine Blick auf die anstehenden Ereignisse in der kommenden Woche. Dann stehen unter anderem Inflationszahlen und Notenbankentscheidungen an. Die nächsten Tage könnten somit weiterhin von einer gewissen Zurückhaltung geprägt sein.

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 16.000/16.030/16.080/16.200/16.230/16.330 Punkte Unterstützungsmarken: 15.820/15.870/15.920 Punkte Der DAX® bildete gestern bei 16.030 Punkten ein neues Zwischenhoch und prallte dort nach unten ab. Damit wurde der seit Mitte Mai gebildete Abwärtstrendkanal bestätigt. Die nächste Unterstützung findet der Index bei 15.920 Punkten (61,8%-Retracementlinie). Kippt der Index unter dieses Level droht eine Fortsetzung der Konsolidierung bis 15.870 oder gar 15.820 Punkte. Neue Kaufimpulse gibt es frühestens oberhalb von 16.030 Punkte mit Zielmarken bei 16.080 und im weiteren Verlauf bis 16.200 Punkte. Niedrige Volatilitäten sorgen für vergleichsweise geringe Prämien bei Optionsscheinen. Sowohl Call-Optionsscheine für Spekulationen auf weiter steigende Kurse als auch Put-Optionsscheine zur Absicherung von Positionen sind gemessen am Aufgeld derzeit günstig. Hebelprodukte wie Optionsscheine bieten allerdings aufgrund ihrer Hebelwirkung nicht nur hohe Gewinnchancen. Sie bergen jedoch auch entsprechende Verlustrisiken, wenn sich der Basiswert in die entgegengesetzte Richtung entwickelt. DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde) Betrachtungszeitraum: 15.05.2023 –07.06.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 08.06.2016 – 07.06.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HB6Q17 190,88 11.750 20.000 15.12.2023 DAX® HC4VFY 280,75 12.500 30.000 15.12.2023 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 07.06.2023; 10:00 Uhr Call-Optionsscheine auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HC0XQ7 5,97 16.500 12.12.2023 DAX® HC0XQ2 8,64 16.000 12.12.2023 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 07.06.2023; 10:00 Uhr Put-Optionsscheine auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HC1KXS 6,58 16.000 12.12.2023 DAX® HC37PA 11,68 17.000 12.12.2023 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 07.06.2023; 10:00 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

