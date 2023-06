Devisen: Eurokurs gibt leicht nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Mittwoch im frühen Handel leicht nachgegeben. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0685 US-Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,0683 Dollar festgesetzt.

Zur Wochenmitte dürften Anleger Produktionsdaten aus Deutschland im Blick haben. Am Dienstag hatten Auftragsdaten einen schwachen Start der Industrie ins zweite Quartal nahegelegt. Das verarbeitende Gewerbe leidet seit einiger Zeit unter der schwachen Weltkonjunktur.

In den USA werden Zahlen vom Außenhandel und zur Kreditvergabe der Banken erwartet. In Kanada trifft die Notenbank ihre Zinsentscheidung./bgf/stk