Die meistgehandelten Produkte: Dax-Konsolidierung und Telekom-Aktie im Fokus der Anleger

Unverändert startete der DAX® am heutigen Tag in den Handel. Aktuell notiert der deutsche Leitindex wieder unter der 16.000-Punkte-Marke. Der VDAX-New, welcher die Volatilität des DAX® misst, notiert auf einem neuen Jahrestief. In dieser Handelswoche sollte wohl weiterhin eine Konsolidierung der Kurse erfolgen, bevor nächste Woche durch wichtige Wirtschaftsdaten wieder Dynamik in das Kursgeschehen einkehrt. Sowohl die EZB als auch die FED veröffentlichen nächste Woche die neuen Zahlen zum Verbraucherpreisindex. In den darauf folgenden Tagen wird über die Anhebung der Zinsen entschieden, um weiter gegen die Inflation vorzugehen.

Faktor-Long-Optionscheine der Deutschen Telekom AG erfreuen sich heute großer Beliebtheit. Nachdem Amazon veröffentlicht hatte, dass sie ihren Prime-Kunden kostenloses Telefonieren ermöglichen wollen, musste der Mobilfunkanbieter einen starken Kursrücksetzer verkraften. Analysten veröffentlichten erst kürzlich ihre Kursziele für den Titel und sehen ordentliches Potential. Diese Chance ergreifen die Investoren und möchten mit hohen Hebeln am Rebound der Aktie partizipieren. Auf die Tesla Inc. sind Call-Optionscheine mit innerem Wert gefragt. Der Elektroautohersteller konnte seit Jahresbeginn ordentliche Kursgewinne verzeichnen und notiert auf seinem Jahreshoch. Bis zum Ende der Laufzeit sehen die Anleger weiterhin Potenzial und möchten durch die Hebelwirkung überproportional verdienen.