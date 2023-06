MAZZU präsentiert revolutionäre "Open Structure"-Matratze bei erfolgreicher Markteinführungsveranstaltung in Köln, Deutschland

MAZZU, eine führende Marke der New-Tec Integration (Xiamen) Co., Ltd. veranstaltete am 4. Juni in Köln, Deutschland, die weltweite Markteinführungsveranstaltung ihrer bahnbrechenden MAZZU Matratze. Unter dem Motto "Globale Originalität, chinesische Dekodierung" erregte die Veranstaltung große Aufmerksamkeit, da sie von China.org.cn weltweit live gestreamt wurde.

Das revolutionäre Design der MAZZU-Matratze und der Code Units bietet "sichtbaren Komfort, sichtbare Gesundheit und Umweltfreundlichkeit sowie sichtbare Bequemlichkeit".

Dank der Code Units passt sich die MAZZU-Matratze perfekt an die Kurven des Körpers an und bietet dem Benutzer einen hohen Komfort. Die starke Unterstützung durch die Code Units ermöglicht es der MAZZU-Matratze sogar, den Benutzer bis zu einem gewissen Grad beim Umdrehen auf der Matratze zu unterstützen. Neben dem hohen Komfort und der starken Unterstützung sind die MAZZU-Matratze und die Code Units auch dazu geeignet, konstanten Komfort zu bieten.

Die MAZZU-Matratze ist einzigartig, da sie ohne Klebstoffe und Schwämme auskommt. Alle verwendeten Materialien sind abwaschbar, haut- und umweltfreundlich, wobei die meisten recycelbar sind. Die gesamte MAZZU-Matratze kann zum Reinigen und Austauschen in kleinere Teile zerlegt werden; das Sauberhalten der Matratze ist besser für die Gesundheit. Die MAZZU-Matratze kann sogar mit den Benutzern mitwachsen, indem neue Module der Code Units mit alten kombiniert werden. Dank dieses innovativen Konzepts müssen die Nutzer ihre alten Matratzen nicht mehr aus Hygiene- oder Altersgründen entsorgen, was zu einer erheblichen Verringerung der Abfallmenge führt.

Die MAZZU-Matratze ist so konzipiert, dass sie bequem zu transportieren ist. Die MAZZU Universal-Matratze ist tragbar und überwindet die Grenze zwischen Heim- und Campingmatratzen. Sie bietet den Nutzern die Möglichkeit, den Komfort einer Federkernmatratze nach draußen mit zum Campen zu nehmen. Außerdem kann die Person, die eine Wohnung mietet, die MAZZU Universal Matratze zum Umzug mitbringen.

MAZZU hat sich zum Ziel gesetzt, "an der Originalität festzuhalten" und hat derzeit weltweit über 84 Erfindungspatente angemeldet. In der Zwischenzeit hielt MAZZU nicht nur eine globale Pressekonferenz ab, sondern nahm auch an der Internationalen Möbel- und Einrichtungsmesse 2023 (imm cologne) teil. Diese Bemühungen haben die außergewöhnlichen Produktfähigkeiten von MAZZU auf der internationalen Bühne präsentiert und die Innovationsgeschichte Chinas einem globalen Publikum näher gebracht. Auch in Zukunft wird MAZZU seine Forschungs- und Entwicklungskapazitäten weiter ausbauen, um den Verbrauchern ein breiteres Spektrum an innovativen Matratzenoptionen anzubieten.

