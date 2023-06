Dow: Abwärtsrisiken deutlich gestiegen!

Der Kampf um den seit April 2022 anhaltenden Abwärtstrend hält weiter an, hoffnungsvolle Anstiegsversuche an den EMA 200 scheiterten genau in diesem Bereich und brachten die Aktie erneut unter Druck. Aktuell stützt zwar das Niveau um den EMA 50 das Wertpapier, allerdings wiegt die eklatante Schwäche bei der Dow-Aktie doch ziemlich schwer und könnte weitere Verluste nach sich ziehen. Wenn das Papier nicht sofort auf der Stelle dreht, könnten sogar noch einmal die Jahrestiefs in den Fokus geraten.

Papier sollte auf der Stelle drehen

Der Bereich zwischen den Jahrestiefs von 48,34 US-Dollar und dem Horizontalwiderstand um 54,91 US-Dollar ist vorläufig als neutral zu bewerten, hier können sich Investoren nach Lust und Laune austoben. Auf der Oberseite würde ein Anstieg Kurspotenzial an 60,00 US-Dollar freisetzen können, ein Rutsch unter die Jahrestiefs würde dagegen für Abschläge zurück auf 46,73 und sogar 43,04 US-Dollar sprechen und damit zurück auf die Jahrestiefs aus dem abgelaufenen Jahr. Das Kursgeschehen sollte weiter von der Seitenlinie verfolgt werden, um nicht doch noch aufs falsche Zugpferd zu setzen. Ohnehin sind derzeit keine greifbaren Signale in der Dow-Aktie zu vernehmen.