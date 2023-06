PUMA - Im Sog von Adidas nach Norden

PUMA SE - WKN: 696960 - ISIN: DE0006969603 - Kurs: 50,740 € (XETRA)

Bei Adidas beflügelt eine positive Analysteneinschätzung den Kurs, wie mein Kollege Sascha Gebhard zu berichten weiß. Positive Nachrichten oder einfach das Käuferinteresse wie beim anderen Weltkonzern aus Herzogenaurach könnte auch die Puma-Aktie gut brauchen:

Denn diese hatte seit dem Ende der Erholungsphase im Februar wieder deutlich an Wert verloren und war Ende Mai fast bis an das Tief vom November 2022 und damit an den langfristigen Support bei 40,00 EUR gefallen. Kurz vor diesem mehrfachen Abwärtsziel drehte die Aktie nach Norden und springt heute über das Zwischentief bei 49,81 EUR an. Für eine Fortsetzung der Erholung muss zunächst die kurzfristige Abwärtstrendlinie bei ca. 51,50 EUR und der Widerstand bei 52,79 EUR aus dem Weg geräumt werden. Sollte dies nicht gelingen, könnte sogar der nächste Abwärtsimpuls bis 47,00 EUR und darunter bis an die 40,00-EUR-Marke einsetzen.

Käufer haben Ausbruchschance "auf dem Fuß"

Kann der aktuelle Schwung dagegen für einen Anstieg über 52,79 EUR genutzt werden, wäre ein großer Schritt in Richtung Trendwende getan und zunächst ein Aufwärtsimpuls bis 57,46 und 57,94 EUR wahrscheinlich. Darüber wäre auch mittelfristig mit weiter steigenden Kursen bis ca. 64,00 EUR zu rechnen.

Charttechnisches Fazit: Solange die Aktie von Puma über dem Support bei 47,00 EUR verbleibt, ist der heutige Kurssprung als Vorbereitung auf eine Kaufwelle bis 57,46 - 57,94 EUR zu werten.

Unterhalb von 47,00 EUR wäre der Abwärtstrend dagegen reaktiviert. Im Bereich von 40,00 EUR würde ein antizyklischer Einstieg interessant.

Puma Chartanalyse (Tageschart)

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)