1. Discount-Call-Optionsschein auf Porsche (WKN UL2T2C)

Der Sportwagenbauer Porsche feiert in diesen Tagen sein 75-jähriges Jubiläum. Am 8. Juni 1948 erhielt der erste Porsche seine Betriebserlaubnis. Im Rahmen der Jubiläumsveranstaltung präsentierten die Zuffenhausener ihre Studie eines vollelektrischen Supersportwagens. Das Mission X genannte Modell bezeichnete Porsche-Chef Oliver Blume als "Traum vom Sportwagen der Zukunft". An der Börse scheint die Euphorie nicht ganz so überschwänglich zu sein, die Porsche-Aktie steigt leicht um 0,34% auf 118,40 Euro. Ein Discount-Call-Optionsschein auf Porsche wird heute von den Anlegern gekauft.

2. Call-Optionsschein auf Aixtron (WKN MD5UC1)

Im Sog des neu entfachten Booms in der Halbleiter-Branche kletterte die Aixtron-Aktie in den letzten Wochen um 18% nach oben. Analysten von Jefferies stufen den Anlagenbauer für die Chip-Industrie auf buy ein und geben ein Kursziel von 40 Euro an. Heute verteuern sich die Aixtron-Anteilsscheine um 1,4% auf 31,76 Euro. Stuttgarter Derivateanleger nehmen nach den Kursanstiegen ihre Gewinne mit und verkaufen einen Call-Optionsschein auf Aixtron.

3. Knock-out-Call auf Sartorius (WKN UK1BCS)

Aktionäre des Pharma- und Laborzulieferers Sartorius mussten seit dem im Februar erreichten Jahreshoch von 471,90 Euro einen Kursabschlag von 28% hinnehmen. Aktuell scheint sich der Kurs etwas zu stabilisieren, heute geht es um 0,62% auf 339,10 Euro nach oben. Analysten der DZ Bank sehen Sartorius dennoch weiterhin im Krisenmodus und stufen die Aktie auf Verkaufen bei einem Kursziel von 273 Euro ein. An der Euwax wird ein Knock-out-Call auf Sartorius verkauft.

Euwax Sentiment Index

Der DAX befindet sich weiterhin im Aufwärtstrend. Kurz nach Handelsbeginn sprang er quasi aus dem Stand auf 16.223 Punkte. In der Folge schwächelte das Aktienbarometer aber etwas. Zum Mittag stehen 16.120 Punkte und damit ein Plus von 0,15% auf der Kurstafel. Vor den am Nachmittag erwarteten US-Inflationsdaten bleibt die Stimmung unter den Anlegern gut, der Stimmungsindikator Euwax Sentiment notiert bei +32 Punkten.

Börse Stuttgart auf Youtube

Worauf man bei der Aktien-Analyse unbedingt achten muss!

Bei der Analyse von Einzel-Aktien tun sich nicht nur Börsenneulinge schwer. Auf der Invest 2023 erklärt Daniel Wassmer worauf es ankommt. Wo ist mein Unternehmen in der Produktionskette angesiedelt? Was muss ich bei Software-Aktien beachten? Ist mein Unternehmen ein Zykliker? Die Antwort auf diese und weitere Fragen erfährst du in diesem Video!

Was es mit Spawner-Unternehmen auf sich hat, welche Rolle das Management spielt und welche Rolle Aktienrückkäufe spielen erklärt Daniel im zweiten Teil auf seinem Kanal Investflow.

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=NY6Od1tJ4os

