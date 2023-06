Modekonzern Hugo Boss hebt Mittelfristziele an

METZINGEN (dpa-AFX) - Der Modekonzern Hugo Boss hat seine Mittelfristziele angehoben. Bis 2025 will der Vorstand einen Umsatz von 5 Milliarden Euro erreichen, teilte Hugo Boss am Donnerstag im Rahmen seines Investorentages mit. Bisher hatte der Konzern 4 Milliarden Euro angepeilt. Zudem könnte die Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern höher ausfallen als bisher avisiert: Demnach strebt Hugo Boss eine Marge von mindestens 12 Prozent an, zuvor lautete die Prognose rund 12 Prozent. Das bisherige Umsatzziel soll bereits in diesem Jahr erreicht werden.

Die neuen Mittelfristziele kommen nicht ganz überraschend: Bereits nach dem ersten Quartal hatte der Konzern angekündigt, seine Mittelfristziele genauer anzuschauen./knd/mis