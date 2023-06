FRESENIUS MEDICAL CARE - Aufwärtstrend dauert an

Fresenius Medical Care KGaA - WKN: 578580 - ISIN: DE0005785802 - Kurs: 42,840 € (XETRA)

Der langfristige Abwärtstrend der Aktie von Fresenius Medical Care beschleunigte sich im Juni des vergangenen Jahres mit dem erneuten Bruch der Unterstützung bei 52,06 EUR. In der Folge fiel die Aktie sogar bis an das langfristige Abwärtsziel bei 25,51 EUR zurück.

Mehrmonatige Erholung setzt sich fort

Dort startete Ende Oktober eine Erholung, die in der Spitze zu einem Anstieg von knapp über 70 % auf ein Verlaufshoch bei 44,97 EUR führte. Parallel zur damals verkündeten Abspaltung vom Mutterkonzern Fresenius setzte die Aktie zu einer Korrektur an den Support bei 39,30 EUR an, von dem sie aber nach oben abprallen konnte.

In den letzten Tagen zieht der Wert wieder nach Norden und könnte jetzt über das Hoch vom Mai an den mittelfristigen Widerstand bei 46,69 EUR steigen. Zwischen dieser Hürde und der 48,00-EUR-Marke wäre dann mit einem temporären Top zu rechnen, dem eine weitere kurze Korrekturphase folgen dürfte. Anschließend könnte die Aktie aber den Anstieg bis an die ehemalige Unterstützung bei 52,06 EUR fortsetzen.

Problematisch wäre aktuell erst ein Bruch der 39,30-EUR-Marke. In diesem Fall hätte eine Korrektur begonnen, die zunächst in Richtung 35,00 EUR zurückführen dürfte.

Fresenius Medical Care Chartanalyse (Tageschart)

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)