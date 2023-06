Insider - Viva Aerobus erwägt Airbus-Bestellung im dreistelligen Bereich

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Paris/Mexico City (Reuters) - Der europäische Flugzeughersteller Airbus könnte Insidern zufolge einen Großauftrag bei der mexikanischen Billig-Airline Viva Aerobus landen.

Nach Informationen aus Branchenkreisen befinden sich die Unternehmen in fortgeschrittenen Gesprächen über neue Schalmrumpfflugzeuge. Es handele sich um eine dreistellige Anzahl, also mindestens 100 Maschinen, erklärten mit der Angelegenheit vertraute Personen am Sonntag der Nachrichtenagentur Reuters. Eine Entscheidung könnte in dieser Woche auf der Pariser Airshow bekannt gegeben werden.

"Wir haben derzeit eine laufende Bestellung von A321neo bei Airbus mit Lieferungen bis 2027", sagte ein Sprecher von Viva Aerobus. Bislang seien jedoch keine neuen Bestellungen bei einem Flugzeughersteller unterzeichnet worden. Airbus lehnte eine Stellungnahme ab.

Die mexikanische Airline wird seit Langem im Ringen um Marktanteile von Airbus und seinem Rivalen Boeing umworben. Im Jahr 2013 wechselte Viva nach einem erbitterten Wettkampf der beiden führenden Flugzeugproduzenten von Boeing zu Airbus und bestellte 40 Maschinen im Wert von bis zu vier Milliarden Dollar.

