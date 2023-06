Swiss Steel Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Swiss Steel Group gibt Änderungen im Anteilsbesitz ihrer Grossaktionäre bekannt



19.06.2023 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Luzern, 19. Juni 2023 Swiss Steel Group wurde darüber informiert, dass die von Martin Haefner kontrollierte BigPoint Holding AG einen Anteil von 8,07% an der Swiss Steel Holding AG an die von Peter Spuhler kontrollierte PCS Holding AG veräussert hat. Die BigPoint Holding AG hält damit 32,73% an der Swiss Steel Holding AG. Peter Spuhler und die PCS Holding AG haben damit ihre Beteilung auf über 20% erhöht. Mit der Reduzierung des Anteilsbesitzes der BigPoint Holding AG an der Swiss Steel Holding AG entfällt die Auflage der FINMA aus Dezember 2019 für Martin Haefner und die BigPoint Holding AG ein Pflichtangebot zu unterbreiten, falls der Stimmrechtsanteils des grössten Aktionärs bis zum 31. Dezember 2024 nicht unter 33 1/3% reduziert wurde. Für weitere Informationen:



Für Medienanfragen:

Anina Berger, anina.berger@swisssteelgroup.com, +41 41 581 4121



Für Analysten- / Investorenanfragen:

Burkhard Wagner, burkhard.wagner@swisssteelgroup.com, +41 41 581 4180





Medienmitteilung (PDF) Über Swiss Steel Group Swiss Steel Group mit Hauptsitz in Luzern (Schweiz) gehört zu den weltweit führenden Produzenten von Spezialstahl-Langprodukten. Dank des ausschliesslichen Einsatzes von Stahlschrott in Elektrolichtbogenöfen zählt die Gruppe zu den europaweit relevantesten Unternehmen in der Kreislaufwirtschaft und ist im Bereich nachhaltig produziertem Stahl – Green Steel – unter den Marktführern. Swiss Steel Group verfügt über eigene Produktions- und Distributionsgesellschaften in über 30 Ländern und bietet über ihre starke Präsenz vor Ort eine breite Palette individueller Lösungen in den Bereichen Edelbaustahl, rostfreiem Stahl und Werkzeugstahl an. Swiss Steel Group ist börsenkotiert und erwirtschaftete 2022 mit rund 10'000 Mitarbeitenden einen Umsatz von über EUR 4 Milliarden.

