FedEx: Aktie unter Druck

Ein Blick auf den bisherigen Kursverlauf seit den letzten markanten Tiefs um 141,92 US-Dollar aus September letzten Jahres zeigt aber noch immer einen intakten Aufwärtstrend, diese reichte just an die Sommerhochs aus 2022 um 238,90 US-Dollar heran. Ein hoffnungsvoller Ausbruchsversuch scheiterte vor wenigen Tagen, die aktuellen Verluste könnten sogar ein ausgeprägtes Topping-Muster und eine anschließende Trendwende hervorbringen. Noch aber hält sich die Aktie auf einem vergleichsweise hohen Niveau gemessen an den Spitzenwerten aus diesem Jahr.

Kursreaktion nun sehr genau beobachten

Aus den vorliegenden Kursmustern ergeben sich derzeit noch keine konsistenten Handelsansätze, erst wenn der EMA 200 im Bereich von 211,10 US-Dollar bärisch gekreuzt werden sollte, kämen Verluste auf 192,82 und darunter sogar 183,26 US-Dollar auf Anleger zu. Ein bullisches Szenario dürfte dagegen erst oberhalb von 239,00 US-Dollar greifen, Gewinne an 48,76 und anschließend 266,79 US-Dollar würden dann möglich. Weil die Aktie allerdings in einem neutralen Bereich notiert, sollten die nächsten Tage erst noch für belastbare Impulse abgewartet werden.