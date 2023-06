STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

1. Discount-Call-Optionsschein auf Tesla (WKN MD7L5M)

Stuttgarter Derivateanleger haben weiterhin die Tesla-Aktie im Fokus. Diese zeigte sich in den letzten Handelstagen leicht volatil. Von ihrem Wochenhoch bei 275 US-Dollar ging es zunächst auf 255 US-Dollar zurück. Aktuell notiert die Aktie des E-Autobauers bei ca. 260 US-Dollar. Anleger greifen bei einem Discount-Call-Optionsschein auf Tesla zu.

2. Call-Optionsschein auf Siemens Energy (WKN MB5A3B)

Schlechte Stimmung bei Siemens Energy. Der Energie-Konzern muss seine Ergebnisprognose für das Gesamtjahr zurückziehen. Der Grund sind Probleme bei der spanischen Windkraft-Tochter Siemens Gamesa. Um die gewünschte Qualität der Onshore-Plattformen zu erreichen, sind ungeplante Maßnahmen im Volumen von über einer Milliarde Euro notwendig. Die Siemens-Energy-Aktie bricht heute ein. Derzeit steht ein Minus von 20,4% bei einem Kurs von 15,77 Euro auf der Kurstafel. Stuttgarter Derivateanleger setzen auf eine Erholung und kaufen einen Call-Optionsschein auf Siemens Energy.

3. Knock-out-Call auf Covestro (WKN MB515S)

Beim deutschen Kunststoffhersteller Covestro bahnt sich ein Übernahmepoker an. Ein erstes Angebot über 11 Milliarden Euro von Abu Dhabi National Oil wurde abgelehnt. Allerdings sei man bei einem verbesserten Übernahme-Angebot wieder gesprächsbereit. Nachdem die Übernahmepläne in dieser Woche bekannt wurden, legte die Covestro-Aktie um 19,5% zu. Derzeit kostet ein Anteilsschein 48,78 Euro. An der Euwax wird ein Knock-out-Call auf Covestro gekauft.

Euwax Sentiment Index

Zum Ende einer schwachen Handelswoche geht es für den DAX weiter nach unten. Neu aufgekommene Zinssorgen, Gewinnwarnungen und schlechte Vorgaben aus Asien sorgen für ein Minus von 0,7%, aktuell notiert das deutsche Aktienbarometer bei 15.876 Punkten. Die Gemengenlage drückt auf Stimmung unter den Anlegern, der Stimmungsindikator Euwax Sentiment steht bei -32 Punkten.

Börse Stuttgart auf Youtube

DAX - werden die Notenbanken zum Party-Crasher?

Nach dem neuen Rekordhoch gibt der DAX zwar eine Punkte wieder ab, von einer Korrektur ist aber weiter nicht zu sehen. Woher die gute Laune kommt, warum die Notenbanken die Börsenparty beenden könnten, und wo noch immer attraktive Bewertungen vorliegen, verrät Derivate-Experte Kemal Bagci von der BNP Paribas im Interview.

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=15KPKGdU_FU

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH, www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)