Wochenausblick: DAX bleibt im Abwärtstrend. Ifo-Index und Inflationsdaten im Blickpunkt.

Zum Wochenschluss leuchteten die Kurstafeln in Europa mehrheitlich in rot. Konjunktur- und Zinsängste verunsicherten die Marktteilnehmer. Chinas Wirtschaft will nicht so recht in Gang kommen. Trotz der jüngsten Zinssenkung bleiben die Investoren skeptisch. Gestern haben die Notenbanken von Großbritannien und Norwegen den Leitzins um 50 Basispunkte und die Schweiter Notenbank um 25 Basispunkte erhöht. Ein Ende der Leitzinserhöhungen ist noch nicht in Sicht. Dies gilt auch für die EZB und die Fed. Dies drückt ebenfalls auf die Kauflaune. So schlossen DAX®, CAC40® und EUROSTOXX 50® mit Wochenverlusten zwischen 2,8 und 3,2 Prozent. Am Montag wird der ifo-Geschäftsklima-Index veröffentlicht. Im weiteren Verlauf der Woche stehen Inflationsdaten aus Europa im Fokus der Investoren.

An den Anleihemärkten bleibt es derweil turbulent. Die Zinsstrukturkurven sind bereits seit geraumer Zeit invers. Das heißt: Die Renditen kurzläufiger Staatspapiere liegen über den Renditen langläufiger Anleihen. Aktuell erreicht der sogenannte Spread zwischen 2- und 10jährigen deutschen Anleihen jedoch 0,82 Prozent. Dies war zuletzt in den 90ern zu beobachten. In den USA hat der Spread die 1%-Marke erreicht. Dies gab es zuletzt anfang 2000. Damals drehten die Märkte auf diesem Level. Diese Entwicklungen gehen auch bei den Rohstoffen nicht spurlos vorbei. Vielmehr kamen sowohl die Edelmetalle Gold, Palladium, Platin und Silber als auch der Ölpreis in der abgelaufenen Woche kräftig unter Druck.