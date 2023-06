IRW-News: Collective Metals Inc.: Collective Metals schließt überzeichnete Privatplatzierungsfinanzierung ab

IRW-PRESS: Collective Metals Inc.: Collective Metals schließt überzeichnete Privatplatzierungsfinanzierung ab

26. Juni 2023, Vancouver, B.C., Kanada / IRW-Press / - COLLECTIVE METALS INC. (CSE: COMT | OTC: CLLMF | FWB: TO1) (das Unternehmen oder Collective) gibt bekannt, dass es die überzeichnete, nicht vermittelte Privatplatzierung von Einheiten des Unternehmens (die Einheiten) durch Ausgabe von 5.728.381 Einheiten zu einem Preis von 0,24 $ pro Einheit mit Bruttoerlösen von 1.374.811,28 $ (das Angebot) abgeschlossen hat.

Jede Einheit bestand aus einer Stammaktie aus dem Kapital des Unternehmens (jeweils eine Aktie) und einem ganzen Stammaktien-Kaufwarrant (jeweils ein Warrant). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Kauf einer weiteren Aktie zum Preis von 0,35 $ bis zum 23. Juni 2025.

Das Unternehmen hat qualifizierten Vermittlern (zusammen die Vermittler) eine Barprovision in Höhe von 92.400,81 $ gezahlt, was 7% der Gesamterlöse aus dem Verkauf von Einheiten an Käufer, die dem Unternehmen von Vermittlern vorgestellt wurden, entspricht, und insgesamt 385.003 Stammaktien-Kaufwarrants (die Vermittler-Warrants) ausgestellt, was 7% der Einheiten entspricht, die im Rahmen des Angebots an Käufer verkauft wurden, die dem Unternehmen von Vermittlern vorgestellt wurden. Jeder Vermittler-Warrant berechtigt den Inhaber zum Kauf einer Aktie zu einem Preis von 0,35 $ pro Aktie zu den gleichen Konditionen wie die der Warrants.

Christopher Huggins, CEO von Collective Metals, sagte: Das Unternehmen hat großes Interesse an dieser Privatplatzierung erfahren, und die Überzeichnung ist ein Beweis für unser Team. Das Unternehmen verfügt über eine starke Cash-Position, durch die wir nicht nur unsere bestehenden Konzessionsgebiete, einschließlich unseres Vorzeige-Projekts Princeton, weiter voranbringen können, sondern auch neue Akquisitionen und Gelegenheiten verfolgen können.

Alle im Rahmen des Angebots ausgegebenen Wertpapiere unterliegen im Einklang mit den anwendbaren Wertpapiergesetzen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag bis zum 24. Oktober 2023. Das Unternehmen wird die Erlöse für seine aktuellen Konzessionsgebiete, für neue Projekte oder Akquisitionen, zu Marketingzwecken und als Betriebskapital verwenden.

Über Collective Metals:

Collective Metals Inc. (CSE: COMT | FWB: TO1) ist ein Rohstoffexplorationsunternehmen, das auf die Erkundung von Edelmetallen in Nordamerika spezialisiert ist. Das Vorzeigekonzessionsgebiet des Unternehmens ist das Projekt Princeton, das sich im südlichen Zentrum der kanadischen Provinz British Columbia, etwa 10 km westlich der derzeit produzierenden Mine Copper Mountain befindet. Das Projekt Princeton besteht aus 29 Mineralkonzessionen mit einer Gesamtfläche von ca. 28.560 ha (70.570 Acres) in einem gut dokumentierten und ertragreichen Kupfer-Gold-Porphyr-Gürtel und ist über eine Straße unmittelbar westlich des Highway 3 leicht zugänglich.

Das unternehmenseigene Lithiumprojekt Landings Lake befindet sich im Nordwesten Ontarios, wo zahlreiche Lithiumlagerstätten mit beträchtlichen Li2O-Reserven abgegrenzt wurden. Das Lithiumprojekt Landings Lake befindet sich 53 km östlich von Ear Falls (Ontario) und umfasst 3.146 Hektar.

Collective Metals treibt auch das Goldprojekt Uptown, 4 km außerhalb von Yellowknife voran, das an mehrere hochgradige, ehemals produzierende Minen angrenzt. Das Goldkonzessionsgebiet Uptown umfasst ein hochgradiges Goldvorkommen aus dem Archaikum, das an die Mine Giant in Yellowknife (Nordwest-Territorien) angrenzt. Das Konzessionsgebiet besteht aus 4 Claims mit einer Fläche von über 2.000 Hektar und grenzt an die Westseite der Pachtgebiete der Mine Giant.

