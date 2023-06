Nordex SE: Prognosebestätigung trotz Problemen bei Siemens Gamesa

Die Nordex Group ist einer der führenden, global aufgestellten Hersteller von innovativen Onshore-Windenergieanlagen. Das Unternehmen ist solide in das neue Geschäftsjahr 2023 gestartet und konnte seinen Umsatz im Jahresvergleich steigern. Trotz der aktuellen Probleme beim Konkurrenten Siemens Gamesa hält Nordex an seiner Prognose für das laufende Geschäftsjahr fest.

Nordex möchte Windturbinen zu möglichst geringen Stromgestehungskosten errichten

Gemäß der kommunizierten Unternehmensstrategie sieht sich die Nordex Group als ein weltweit agierendes, nachhaltiges Unternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, Windenergieanlagen mit den geringsten Stromgestehungskosten (Cost of Energy, COE) zu bieten. Durch die Fokussierung auf das Onshore-Segment bedient das Unternehmen mehr als 90 % des globalen Windenergiemarktes und vermeidet dadurch große Investitionen in die stark abweichenden Offshore-Technologien. Die Nordex Group ist in allen wichtigen Windenergiemärkten der Welt aktiv, mit Ausnahme von China, das stark von lokalen Anbietern geprägt ist. Bis 2022 machten Aktivitäten außerhalb Europas mehr als 38 % des Gesamtumsatzes aus.

Nordex ruft Initiativen für grünen Wasserstoff ins Leben

Parallel zum Kerngeschäft beginnt Nordex seine Aktivitäten im Bereich für grünen Wasserstoff auszubauen. Zu diesem Zweck wurden im ersten Quartal 2023 zwei strategische Gemeinschaftsunternehmen gegründet. Das Joint-Venture Nordex H2 S.L. fokussiert sich auf Projekte rund um grünen Wasserstoff in Zusammenhang mit umfangreichen Onshore-Windressourcen. Zu diesem Zweck hat Accione von der Nordex Group für 68 Mio. Euro rund 50 % der Anteile an dem neuen Unternehmen erworben. Bis 2027 möchte man mit den ersten Projekten beginnen.

Wenn Sie regelmäßig Informationen von der DZ BANK erhalten möchten, so können Sie sich kostenlos zu den verschiedenen Veröffentlichungen rund um Trading und Geldanlage anmelden: