EQS-News: ​​​​​​​DF Deutsche Forfait AG: Erstmals wieder eine Dividende

DF Deutsche Forfait AG: Erstmals wieder eine Dividende Vorstand bestätigt Wachstumsprognose für das laufende Geschäftsjahr

Aktionäre stimmen sämtlichen Tagesordnungspunkten zu

Nachhaltiges Wachstum in der Zielregion steht im Vordergrund Köln, 29. Juni 2023 – Die DF Deutsche Forfait AG (ISIN DE000A1R1CC4) blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2022 zurück. Auf der heutigen ordentlichen Hauptversammlung berichteten Vorstand und Aufsichtsrat über die operativen Leistungen des Unternehmens im vergangenen Jahr und erläuterten die strategischen Initiativen und Zukunftspläne. Der Konzern konnte demnach im Berichtszeitraum seine gesteckten Ziele erreichen; die Prognose für das laufende Geschäftsjahr wurde durch den Vorstand bestätigt. Allen Tagesordnungspunkten wurden von der Hauptversammlung mit deutlicher Mehrheit zugstimmt. Die zur Abstimmung stehenden Beschlussvorschläge umfassten unter anderem die Teilausschüttung des Bilanzgewinns aus dem Geschäftsjahr 2022, die Wahl der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Grant Thornton AG zum Abschlussprüfer, die Billigung des Vergütungsberichts sowie die Ermächtigung des Vorstands, die Abhaltung einer virtuellen Hauptversammlung vorzusehen. Mit Abschluss der Veranstaltung begrüßte die DF Deutsche Forfait AG in seiner konstituierenden Aufsichtsratssitzung ihr neues Aufsichtsratsmitglied, Herrn Wolfgang Habermann, sowie das wiedergewählte Aufsichtsratsmitglied, Herrn Prof. Wulf-W. Lapins, und wählte sodann aus seiner Mitte Herrn Dr. Ludolf von Wartenberg als Vorsitzenden, Herrn Prof. Dr. Wulf-W. Lapins als stellvertretenden Vorsitzenden und Herrn Wolfgang Habermann als ordentliches Mitglied des Aufsichtsrats. "Wir sind sehr erfreut über das Ergebnis unserer diesjährigen Hauptversammlung und die Unterstützung durch unsere Aktionärinnen und Aktionäre", sagt Vorstandsvorsitzender Dr. Behrooz Abdolvand. "Die Hauptversammlung bietet eine hervorragende Plattform, um unsere Geschäftsentwicklungen zu präsentieren, unsere strategischen Pläne zu erläutern und sinnvolle Diskussionen zu führen. Wir konzentrieren uns weiterhin auf das nachhaltige Wachstum der Gesellschaft durch neue Produkte, wie das Trading, und den Ausbau unseres Netzwerks in unserer Zielregion. So werden wir uns auch in den kommenden Jahren weiter nach vorn bewegen.“ Die detaillierten Abstimmungsergebnisse finden Sie auf unserer Webseite unter https://www.dfag.de/investor-relations/hauptversammlung/. Über die DF-Gruppe Die DF-Gruppe ist ein Spezialist für Außenhandelsfinanzierung mit Fokus auf die Regionen Naher und Mittlerer Osten sowie Osteuropa. Dabei konzentriert sich die DF-Gruppe auf die Branchen Nahrung, Pharma, Healthcare, Industrie, Energie und Infrastruktur. Mit ihrer umfangreichen Erfahrung, ihrem ausgeprägten Netzwerk und ihrer umfassenden Compliance-Expertise bietet die DF-Gruppe ihren Kunden die passende Produktlösung. Kontakt: DF Deutsche Forfait AG

Gustav-Heinemann-Ufer 56

50968 Köln

T +49 221 97376-0

E investor.relations@dfag.de

http://www.dfag.de Investor Relations / Presse: Stefanie Eberding

T +49 221 97376-61

E investor.relations@dfag.de

