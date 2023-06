Die meistgehandelten Produkte: Anleger bleiben trotz DAX-Ausbruch über 16.000 skeptisch

Der Dax® ist auf gutem Wege, die Woche positiv zu beenden und nach einer kurzen Konsolidierungsphase wieder ein neues Allzeithoch anzusteuern. Die Anleger setzen dennoch mit hohem Hebel mittels Knock-Out-Optionsscheinen auf Verluste des Dax®.

Bei den Einzeltiteln sympathisieren die Anleger mit der Rheinmetall AG, einer der großen Gewinner des vergangenen Jahres. Auch bei der Siemens AG wird auf eine Rückkehr zum Trend nach oben gesetzt. Die niederländische Adyen NV ist der Ansicht mancher Anleger nach bereit aus der Konsolidierungsphase nach oben auszubrechen.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Put HR8KZT 4,48 16073,95 Punkte 16508,616751 Punkte 35,79 Open End DAX ® Put HC7LJZ 2,38 16073,95 Punkte 16285,753127 Punkte 67,71 Open End NASDAQ-100 ® Put HC7B18 4,02 14939,951494 Punkte 14613,339243 Punkte 34,82 Open End DAX ® Call HC2WD7 17,22 16073,95 Punkte 14381,129528 Punkte 9,35 Open End Siemens Energy AG Call HC7KTH 3,50 12,802529 EUR 12,802529 EUR 4,62 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 30.06.2023; 11:15 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Put HC6703 1,17 16089,02 Punkte 16000,00 Punkte 138,24 18.07.2023 DAX ® Call HC0XPS 16,26 16089,02 Punkte 15000 Punkte 9,91 12.12.2023 DAX ® Call HC7H2H 2,95 16089,02 Punkte 16000,00 Punkte 54,69 25.07.2023 DAX ® Call HC66JS 7,78 16089,02 Punkte 15400,00 Punkte 20,73 18.07.2023 Adyen N.V. Call HC7DWG 1,49 1563,80 EUR 1500,00 EUR 10,53 13.03.2024

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 30.06.2023; 11:50 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag DAX ® Short HC7FDA 44,86 16114,79 Punkte 16266,310148 Punkte 25 Open End DAX ® Long HC3TKP 4,12 16114,79 Punkte 16743,480559 Punkte -5 Open End DAX ® Short HCJ455 2,01 16114,79 Punkte 15629,988029 Punkte 25 Open End Siemens AG Long HC42RJ 8,00 152,78 EUR 143,082396 EUR 6 Open End Rheinmetall AG Long HB9D1V 16,98 249,10 EUR 149,986054 EUR 2 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 30.06.2023; 12:15 Uhr

