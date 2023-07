Nemetschek: Konsolidierungsausweitung

Kurzzeitig könnten durch eine kleine Unterstützung aus April dieses Jahres Kursgewinne in den nächsten Stunden anstehen, größere Erfolge sollte man sich hiervon allerdings aufgrund einer fehlenden zweiten Verkaufswelle noch nicht versprechen. Tendenziell sollte der EMA 200 und darunter das runde Niveau von 60,00 Euro im besonderen Blick behalten werden. An dem zuvor etablierten Boden um 42,78 Euro ändert dies noch nichts, ein gesunder Rücklauf zurück auf das Ausbruchsniveau des vorausgegangenen Bodens wäre jetzt keine Schande.

EMA 200 im Fokus

Kurzzeitige Gewinne könnten in den Bereich von rund 70,00 Euro heranreichen, im Anschluss allerdings dürfte erneut der 200-Tage-Durchschnitt bei aktuell 62,19 Euro in den Fokus rücken. Dabei dürfte Nemetschek sogar in den Bereich von 56,95 Euro zurücksetzen, ohne die vorausgegangene Bodenbildungsphase aus Ende 2022 zu gefährden. Nur tiefer sollte es noch Möglichkeit nicht mehr gehen. Gelingt an dieser Stelle ein Boden, könnten auch noch einmal die aktuellen Jahreshochs angesteuert werden und im Erfolgsfall eine zweite große Kaufwelle an 94,78 Euro heranreichen.