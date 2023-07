Tagesausblick für 04.07.: DAX hält sich oberhalb von 16.000 Punkten. Immoaktien gefragt.

Nach einem freundlichen Handelsstart bröckelten die Kursgewinne bei DAX®, CAC®40 und EUROSTOXX®50 wieder ab und der DAX® schloss gar leicht im Minus. Gebremst haben unter anderem schwache Wirtschaftsdaten. Der vielbeachtete Caixin-Einkaufsmanagerindex lag mit 50,5 Punkten noch im positiven Bereich. Dennoch war dies ein Rückgang gegenüber dem Vormonat. Die Konjunkturerholung kommt in China weiterhin nur schleppend voran. Daüberhinaus schließen in den USA die Börsen aufgrund des Feiertags am Dienstag heute etwas früher. Damit fehlten maßgebliche Impulse.

Nach dem starken Renditenanstieg bei Kurzläufern in der zurückliegenden Woche stabilisierten sich die Anleihemärkte heute im Bereich des Schlussstands vom Freitag. Auch bei den Edelmetallen kehrte Ruhe ein. Der Goldpreis schob sich sogar über die Marke von 1.920 US-Dollar und die Notierung für eine Feinunze Silber erreichte knapp 23 US-Dollar. Saudi Arabien wird die Ölförderkürzung um einen Monat verlängern und Russland will im August die Förderung um 500.000 Barrel am Tag kürzen. Kurzzeitig reagierte der Ölpreis mit einem deutlichen Anstieg. Allerdings gaben die Notierungen für das Barrel Brent Crude Oil und WTI Oil schnell wieder ab.