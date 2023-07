Von wegen Sommerloch: General-Mills-Aktie als Top-Dividenden-Pick 2023!

Bedingt durch die Urlaubssaison gelten die Börsenmonate von Juni bis September ja als nicht ganz so umsatzstark. Aber auch im sogenannten Sommerloch lassen sich meiner Ansicht nach spannende Investmentthemen ausmachen.

Denken wir hier nur einmal an attraktive Dividendenaktien, die auch aktuell wieder für die eine oder andere Überraschung gut sein können. Beispielsweise, wenn es um die Steigerung der Ausschüttung geht.

Hier könnten die Papiere von General Mills (WKN: 853862) eventuell einen Blick wert sein. Aber nicht unbedingt nur aus Sicht der überragenden Dividendenkennzahlen. Doch für Einkommensinvestoren ist und bleibt die Aktie sicherlich ein wahrer Segen.

Kräftige Dividendenerhöhung voraus

Jetzt ist es amtlich. Bei der nächsten Zahlung erhalten die Aktionäre von General Mills mit 0,59 US-Dollar eine um 9 % höhere Quartalsausschüttung je Aktie als vor zwölf Monaten. Demnach kann man als Investor nun mit einer Jahresdividende von 2,36 US-Dollar je Anteilsschein kalkulieren.

Beim aktuellen Aktienkurs ergibt sich für Neueinsteiger somit eine Dividendenrendite von 3,08 %. Was ja an sich schon einen recht ordentlichen Wert darstellt. Denn auch wenn man in dieser Hinsicht 2019 und 2020 pausierte, so gehört General Mills durchaus zu den Unternehmen, die ihre Dividende relativ zuverlässig jedes Jahr etwas anheben.

Und so ging es in den letzte zehn Jahren mit der Gewinnbeteiligung immerhin um 55 % nach oben. Basierend auf einem Ergebnis je Aktie (EPS) von 4,36 US-Dollar können wir bei gleichzeitigen Dividendenzahlungen von 2,16 US-Dollar für das Jahr 2023 (Das Fiskaljahr 2023 endete bei General Mills bereits am 28.05.2023) eine Ausschüttungsquote von 50 % ausmachen.

Doch nicht nur die relativ niedrige Ausschüttungsquote, sondern auch die finanzielle Situation des Unternehmens können für eine gewisse Sicherheit der Dividende sprechen. Vor allem auch, weil das Eigenkapital Ende 2022 mit 11,23 Mrd. US-Dollar in etwa auf dem Niveau der Nettoverschuldung (11,05 Mrd. US-Dollar) angesiedelt war. Zuzüglich eines Free Cashflows von 2,75 Mrd. US-Dollar.

Die Aktie schwächelt

Dies ist auf den ersten Blick jetzt natürlich die Kehrseite der Medaille. Die derzeit etwas höhere Dividendenrendite resultiert nämlich eben ein Stück weit aus einem Dip der General-Mills-Aktie.

Schauen wir auf den diesjährigen Kursverlauf, so können wir sehr schön erkennen, dass die Papiere am 12.05.2023 mit 90,61 US-Dollar zwar ein neues Allzeithoch erreichten, es von da an mit dem Aktienkurs aber relativ schnell nach unten ging. Beim aktuellen Kurs von 76,70 US-Dollar (30.06.2023) lässt sich bis jetzt also ein Minus von 15 % ablesen.

Ein Grund dafür könnte sein, dass dem nach der Pandemie eingesetzten Wachstum des Konzerns nun etwas der Schwung abhandengekommen ist. Unter anderem wegen höheren Kosten musste man für das abgelaufenen vierte Quartal sogar einen Gewinnrückgang bekannt geben. Ganz konkret ist das Nettoergebnis gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 25 % auf 615 Mio. US-Dollar gesunken.

Dies kam an der Börse offensichtlich nicht so gut an, weswegen die Aktie von General Mills nach Veröffentlichung der Zahlen am 28.06.2023 noch einmal nachgab. Doch muss man die aktuelle Situation wirklich als ernste Gefahr für die Papiere bewerten?

Vielleicht Top-Dividenden-Pick 2023

Versuchen wir doch als Nächstes am besten eine Antwort auf die oben gestellte Frage zu finden. Betrachten wir uns die vorläufigen Zahlen für das Gesamtjahr 2023, so ist der operative Gewinn (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) hier lediglich um 1 % auf 3,43 Mrd. US-Dollar zurückgegangen. Gleichzeitig konnte erstmals in der Firmengeschichte ein Umsatz von mehr als 20 Mrd. US-Dollar erzielt werden.

Und ein Blick in die Zukunft verrät uns, dass General Mills für das gerade angelaufene Geschäftsjahr 2024 mit weiter steigenden Umsatzerlösen von 3 bis 4 % rechnet. Auch das operative Ergebnis soll währungsbereinigt zwischen 4 und 6 % höher liegen als im Fiskaljahr 2023. Kein ganz so schlechter Ausblick, wie ich finde.

Obwohl die General-Mills-Aktie gemessen am EPS von 2023 eine Bewertung mit einem KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 17,5 aufweist, halte ich das Dividendenpapier durchaus für aussichtsreich. Denn aufgrund des zu erwartenden Wachstums könnte der Kurs eventuell etwas zu sehr unter die Räder gekommen sein.

Hier könnte meines Erachtens also einiges an Kursfantasie schlummern. Zusätzlich bekommt man derzeit auch noch eine attraktive anfängliche Ausschüttungsrendite sowie die Chance auf weitere Anhebungen der Gewinnbeteiligung. Was die Aktie von General Mills durch den aktuellen Dip für mich nach einem Top-Dividenden-Pick 2023 aussehen lässt.

Der Artikel Von wegen Sommerloch: General-Mills-Aktie als Top-Dividenden-Pick 2023! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Andre Kulpa besitzt keine der erwähnten Aktien. Aktienwelt360 empfiehlt keine der erwähnten Aktien.

