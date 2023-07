MÜNCHENER RÜCK - Shortchance in Kürze?

Münchener Rück. (Munich Re) AG - WKN: 843002 - ISIN: DE0008430026 - Kurs: 339,300 € (XETRA)

Die Aktie der Münchener Rück befindet sich seit einem Tief bei 48,05 EUR aus dem April 2003 in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Diese Bewegung lässt sich bisher in einem Trendkanal eingrenzen.

Im Februar 2020 erreichte der Wert fast die obere Begrenzung dieses Kanals und bildete ein Hoch bei 284,20 EUR aus. Im November 2022 kam es zum Ausbruch über dieses Hoch. Zuletzt zog der Wert weiter an und näherte sich erneut der oberen Begrenzung des Kanals an. Diese verläuft in der laufenden Woche bei 359,92 EUR.

Im RSI (14) Wochenbasis wurden die letzten Hochs nicht mehr bestätigt. Es gibt also bärische Divergenzen. Bärische Divergenzen deuten oft darauf hin, dass die Aufwärtsbewegung im Stocken ist.

Viel Platz ist nicht mehr

Die Aktie der Münchener Rück ist gut gelaufen. Die entscheidende Widerstandslinie bei ca. 359,92 EUR ist nicht mehr weit entfernt. An dieser Trendlinie könnte es zu einer größeren Korrektur kommen. Ein solcher Rücksetzer in Richtung des Hochs aus dem Februar 2020 bei 284,20 EUR wäre möglich.

Sollte der Wert allerdings über diese Trendlinie ausbrechen, dann wäre ein Anstieg in Richtung des Allzeithochs bei 379,39 EUR möglich. Größeres Potenzial würde sich aber erst mit einem Ausbruch auf ein neues Allzeithoch ergeben.

Fazit: Das Potenzial für die Aktie erscheint begrenzt. In Kürze könnte sich sogar Shortchancen ergeben.

