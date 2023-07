Tagesausblick für 05.07.: DAX schließt schwächer. Immobilien- und Internetaktien gefragt

An den Aktienmärkten war heute nicht viel los. Nachdem die US-Märkte gestern früher in den Feierabend gingen und die Wall Street heute feiertagsbedings geschlossen waren, fehlten mögliche Impulse. Aus Europa gab es derweil wenig Neuigkeiten. Der Rückgang des deutschen Exports um 0,7 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat schlug keine großen Wellen. So schlossen DAX®, CAC®40 und EUROSTOXX®50 zwar etwas leichter. Blieben jedoch in Reichweite ihrer jüngsten Hochs. Morgen wird das Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung veröffentlicht. Möglicherweise erhalten die Märkte dadurch neue Impulse.

Analog zu den Aktienmärkten blieb es auch an den Rentenmärkten heute ruhig. Dies gilt vor allem für kurzlaufende Staatspapiere. Die Edelmetalle setzten ihren gestern gestarteten zaghaften Erholungskurs hingegen fort. Die Notierung für eine Feinunze Gold schielte zeitweise über die Marke von 1.930 US-Dollar und der Silberpreis erreichte 23 US-Dollar. Der Ölpreis schob sich um rund zwei Prozent nach oben. Steckt damit jedoch weiterhin im seit Anfang Mai gebildeten Seitwärtstrend fest.

Nicht vergessen:

