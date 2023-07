EQS-News: Just – Evotec Biologics erhält zweiten Auftrag vom US-amerikanischen Verteidigungsministerium im Rahmen des „Accelerated Antibodies Program“

EQS-News: Evotec SE / Schlagwort(e): Sonstiges

Just – Evotec Biologics erhält zweiten Auftrag vom US-amerikanischen Verteidigungsministerium im Rahmen des „Accelerated Antibodies Program“



05.07.2023 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



JUST – EVOTEC BIOLOGICS UNTERSTÜTZT DAS US-AMERIKANISCHE VERTEIDIGUNGSMINISTERIUM BEI DER SCHNELLEN, KOSTENEFFIZIENTEN ENTWICKLUNG SICHERER, WIRKSAMER MONOKLONALER ANTIKÖRPER GEGEN ORTHOPOXVIREN

DAS PROJEKT UMFASST DIE ENTWICKLUNG VON BESTEHENDEN ANTIKÖRPERN, ANTIKÖRPERFORSCHUNG, UND KI-GESTÜTZTES DE NOVO-ANTIKÖRPERDESIGN VON THERAPEUTISCHEN KANDIDATEN

EVOTEC ERBRINGT PRÄKLINISCHE UND KLINISCHE LEISTUNGEN

Hamburg, 05. Juli 2023:

Evotec SE (Frankfurter Wertpapierbörse: EVT, MDAX/TecDAX, ISIN: DE0005664809; NASDAQ: EVO) gab heute bekannt, dass ihre in Seattle ansässige Tochtergesellschaft Just – Evotec Biologics, Inc. vom US-amerikanischen Verteidigungsministerium („DOD“) einen Auftrag im Wert von bis zu 74 Mio. $ für die schnelle Entwicklung von auf monoklonalen Antikörpern („mAb“) basierenden Arzneimittel-Prototypen gegen Orthopoxviren erhalten hat.



Just – Evotec Biologics wird im Rahmen des Vertrags Prototypen für Arzneimittel entwickeln – von der Entdeckung bis zur Durchführung klinischer First-in-Human-Studien der Phase I. Die Forschungsaktivitäten umfassen sowohl die Entdeckung von neuen mAbs durch KI-gestütztes de-novo-Antikörperdesign als auch die Evaluierung von bestehenden mAbs. Um eine schnelle Entwicklung zu ermöglichen, wird Just – Evotec Biologics ihre Technologieplattform J.DESIGN einsetzen, unter anderem für Moleküloptimierung, Zelllinien- und Prozessentwicklung bis hin zur verdichteten Produktion im kontinuierlichen Herstellungsverfahren in Just – Evotec Biologics‘ fortschrittlicher Entwicklungs- und Produktionsanlage J.POD Redmond, WA (USA). Evotec wird darüber hinaus ihre Kompetenzen für die präklinische und klinische Entwicklung von Biologika einbringen. Die rasche, kosteneffiziente Entwicklung von mAb-Produktprototypen wird zu einer beschleunigten Bereitstellung sicherer und wirksamer medizinischer Gegenmaßnahmen auf der Basis von mAbs zur Bekämpfung von Orthopoxviren führen.



Dr. Linda Zuckerman, Executive Vice President Global Head Biotherapeutics bei Just – Evotec Biologics, kommentierte: „Es ist für uns eine Ehre unsere Zusammenarbeit mit dem JPEO-CBRND des US-Verteidigungsministeriums auf dieses zweite Zielprogramm auszuweiten, um das beschleunigte Antikörperprogramm (engl. Accelerated Antibodies Program) des DOD zu unterstützen. Wir freuen uns, dass wir entscheidende Fähigkeiten in der Biologika-Entwicklung einbringen können, um dieses wichtige Programm für das DOD zu beschleunigen.”



Dr. Werner Lanthaler, Chief Executive Officer von Evotec, fügte hinzu: „Wir freuen uns sehr, unsere Arbeit für das DOD mit diesem zweiten Programm von strategischer nationaler Bedeutung auszubauen. Just – Evotec Biologics‘ integrierte J.DESIGN-Plattform ist die perfekte Lösung für die schnelle und kosteneffiziente Entwicklung und Produktion von hochwertigen medizinischen Gegenmaßnahmen und wir freuen uns dem DOD eine Lösung für integrierte Forschung, Entwicklung und Produktion zu bieten.“



Bruce Goodwin, Joint Project Lead for CBRND Enabling Biotechnologies, fügte hinzu: „JPEO-CBRND-EB freut sich darüber mit Just – Evotec Biologics bei diesem innovativen und bedeutsamen Programm zum Schutz der Einsatzkräfte zusammenzuarbeiten.”



Der Auftrag wurde vom JPEO-CBRND Enabling Biotechnologies des DOD in Zusammenarbeit mit der Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA), durch das Medical CBRN Defense Consortium in Zusammenarbeit mit der Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA) des US-amerikanischen Gesundheitsministeriums („HHS“, engl. U.S. Department of Health and Human Services) innerhalb der Administration for Strategic Preparedness and Response (ASPR) durch das Medical CBRN Defense Consortium (MCDC) Other Transaction Authority (OTA) unter der Auftragsnummer MCDC2203-001 an Just – Evotec Biologics vergeben.



Im September 2022 hat Just – Evotec Biologics einen ersten Auftrag im Rahmen des beschleunigten Antikörperprogramms für die Entwicklung von mAbs gegen die Pest erhalten.



Über Orthopoxviren

Orthopoxviren sind eine Gruppe von Viren, die zur Familie der Poxviridae gehören. Das bekannteste Orthopoxvirus ist das ausgerottete Variola-Virus, der Erreger der Pocken. Andere bekannte Orthopoxviren sind das Affenpocken-, das Kuhpocken- und das Vaccinia-Virus. Für einige Orthopoxviren wie das Variola- und das Kuhpockenvirus sind zwar Impfstoffe verfügbar, doch gibt es derzeit keine zugelassene Antikörperbehandlung für Infektionen, die durch diese Viren verursacht werden, und sie stellen weiterhin ein Problem für die öffentliche Gesundheit dar.



Über J.DESIGN

J.DESIGN nutzt eine Reihe innovativer Technologien unter Einsatz von künstlicher Intelligenz, maschinellem Lernen, hochverdichteten und kontinuierlichen Bioprozessverfahren, die speziell für eine flexible und effiziente Entwicklung von Biologika konzipiert wurden – von der Forschung über die Klinik bis zur kommerziellen Produktion. Die fortschrittliche Plattform von Just – Evotec Biologics eignet sich besonders gut für monoklonale Antikörper und andere Proteinmodalitäten.





ÜBER JUST – EVOTEC BIOLOGICS

Just – Evotec Biologics, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Evotec SE, ist ein branchenführendes Unternehmen für Biologika-Plattformen, das KI/ML-Technologien und weltweit führendes Moleküldesign, Zelllinienentwicklung, Prozessintensivierung und Strategien für kontinuierliche Herstellung nutzt, um Biotherapeutika von der Forschung über die klinische Entwicklung bis zur Markteinführung voranzutreiben. Das Team von Just – Evotec Biologics kombiniert umfassende Branchenerfahrung in den Bereichen Daten-, Protein-, Prozess- und Produktionswissenschaften, einschließlich Automatisierung, mit hochintegrierten und flexiblen Fähigkeiten, um die wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Barrieren zu überwinden, die mit der Entwicklung von Proteintherapeutika verbunden sind. Unser Ziel ist es, den Zugang zu Biotherapeutika durch wissenschaftliche und technologische Innovationen für unsere eigenen Projekte und im Auftrag unserer Partner zu beschleunigen und zu erweitern. Erfahren Sie mehr unter www.just-evotecbiologics.com.



ÜBER EVOTEC SE

Evotec ist ein Wissenschaftskonzern mit einem einzigartigen Geschäftsmodell, um hochwirksame Medikamente zu erforschen, zu entwickeln und für Patienten verfügbar zu machen. Die multimodale Plattform des Unternehmens umfasst eine einzigartige Kombination innovativer Technologien, Daten und wissenschaftlicher Ansätze für die Erforschung, Entwicklung und Produktion von first-in-class und best-in-class pharmazeutischen Produkten. Evotec setzt diese „Data-driven R&D Autobahn to Cures“ sowohl für proprietäre Projekte als auch in einem Netzwerk von Partnern ein, das alle Top-20 Pharma und mehr als 800 Biotechnologieunternehmen, akademische Institutionen und andere Akteure des Gesundheitswesens umfasst. Evotec ist strategisch in einem breiten Spektrum aktuell unterversorgter medizinischer Indikationen aktiv, darunter z. B. Neurologie, Onkologie sowie Stoffwechsel- und Infektionskrankheiten. Evotecs Ziel ist es, in diesen Bereichen die weltweit führende „co-owned Pipeline“ innovativer Therapieansätze aufzubauen und verfügt bereits jetzt über ein Portfolio von mehr als 200 proprietären und co-owned F+E-Projekten von der frühen Forschung bis in die klinische Entwicklung. Weltweit arbeiten mehr als 4.900 hochqualifizierte Menschen für Evotec. Die 17 Standorte des Unternehmens bieten hochsynergistische Technologien und Dienstleistungen und agieren als komplementäre Exzellenzcluster. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.evotec.com und folgen Sie uns auf Twitter @Evotec und LinkedIn.



ZUKUNFTSBEZOGENE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält vorausschauende Angaben über zukünftige Ereignisse, wie das beantragte Angebot und die Notierung von Evotecs Wertpapieren. Wörter wie „erwarten“, „annehmen“, „schätzen“, „beabsichtigen“, „können“, „planen“, „potenziell“, „sollen“, „abzielen“, „würde“, sowie Abwandlungen dieser Wörter und ähnliche Ausdrücke werden verwendet, um zukunftsbezogene Aussagen zu identifizieren. Solche Aussagen schließen Kommentare über Evotecs Erwartungen für Umsätze, Konzern-EBITDA und unverpartnerte F+E-Aufwendungen ein. Diese zukunftsbezogenen Aussagen beruhen auf den Informationen, die Evotec zum Zeitpunkt der Aussage zugänglich waren, sowie auf Erwartungen und Annahmen, die Evotec zu diesem Zeitpunkt für angemessen erachtet hat. Die Richtigkeit dieser Erwartungen kann nicht mit Sicherheit angenommen werden. Diese Aussagen schließen bekannte und unbekannte Risiken ein und beruhen auf einer Anzahl von Annahmen und Schätzungen, die inhärent erheblichen Unsicherheiten und Abhängigkeiten unterliegen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Evotec liegen. Evotec übernimmt ausdrücklich keine Verpflichtung, in dieser Mitteilung enthaltene vorausschauende Aussagen im Hinblick auf Veränderungen der Erwartungen von Evotec oder hinsichtlich neuer Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen diese Aussagen beruhen, öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren.



Medienkontakt Evotec SE:

Gabriele Hansen, SVP Head of Global Corporate Communications, Gabriele.Hansen@evotec.com

Hinnerk Rohwedder, Director of Global Corporate Communications, Hinnerk.Rohwedder@evotec.com



IR-Kontakt Evotec SE:

Volker Braun, SVP Head of Global Investor Relations & ESG, Volker.Braun@evotec.com

05.07.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com