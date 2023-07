Aqara stellt sein erstes Thread-basiertes Gerät mit nativer Matter-Unterstützung vor

Aqara, ein führender Anbieter von Smart-Home-Produkten, stellt heute seinen neuen Tür- und Fenstersensor P2 vor, der auf dem neuesten Thread-Protokoll basiert. Der Tür- und Fenstersensor P2 ist eine neue Version des legendären Kontaktsensors von Aqara. Er verfügt über alle fortschrittlichen Automatisierungs- und Sicherheitsfunktionen, für die der ursprüngliche Aqara Tür- und Fenstersensor bekannt ist1, und bietet dank seiner nativen Unterstützung des vereinheitlichenden Matter-Standards mehr Interoperabilität mit verschiedenen Smart-Home-Systemen. Der neue Sensor ist ab sofort in den Amazon Brand Stores des Unternehmens in Nordamerika (USA, Kanada) und Europa (Frankreich, Italien, Spanien, Großbritannien), sowie bei ausgewählten Aqara-Händlern weltweit2 erhältlich.

Der Tür- und Fenstersensor P2 eröffnet die neue Thread-Produktreihe von Aqara, die es den Anwendern ermöglicht, die verbesserte Konnektivität und Energieeffizienz des Thread-Protokolls zu nutzen, das eine robuste, latenzarme und Mesh-fähige Kommunikation für alle Smart-Home-Geräte bietet. Darüber hinaus verfügt dieser Sensor über native Matter-Unterstützung ausgestattet, sodass Anwender eine nahtlose, sofortige Integration mit den Matter-fähigen Ökosystemen ihrer Wahl genießen können, egal ob es sich um Alexa, Apple Home, Google Home, SmartThings oder Home Assistant handelt. Das Matter-basierte Smart Home unterstützt die lokale Automatisierung und verbessert die Reaktionsschnelligkeit, Stabilität und Sicherheit.

Als Multifunktionssensor kann der P2 in einer Vielzahl von Szenarien eingesetzt werden. In den meisten Fällen können Hausbesitzer ihre Sicherheitssysteme mit diesem Kontaktsensor verstärken und haben die Gewissheit, dass ein Alarm rechtzeitig ausgelöst wird, wenn eine potenzielle Bedrohung erkannt wird3. Hausbesitzer können den P2 auch in verschiedene Hausautomatisierungen integrieren, z. B. das Ausschalten des Thermostats, wenn eine Tür oder ein Fenster offen bleibt.

Im Gegensatz zu anderen Aqara Zigbee-Geräten lässt sich der P2-Sensor direkt mit allen Matter-fähigen Thread Border Routern auf dem Markt verbinden und kann über zusätzliche Matter-Controller in mehrere Matter-fähige Ökosysteme integriert werden. Durch die Nutzung des Matter-Standards kann die Integration zwischen den bestehenden Zigbee-Geräten von Aqara und seinem neuen Thread-Gerät nahtlos erfolgen. Nach der Inbetriebnahme der Zigbee-Geräte an einem der Matter-fähigen Aqara-Hubs können Nutzer die Zigbee- und Thread-Geräte von Aqara über beliebige Matter-fähige Apps verbinden und Heimszenen und Automatisierungen erstellen. Da der Thread Border Router von Aqara zum Zeitpunkt der Markteinführung des Tür- und Fenstersensors P2 noch nicht verfügbar ist, ist eine Verbindung mit einem Thread Border Router eines Drittanbieters erforderlich, damit dieser neue Thread-Sensor Matter unterstützt und mit anderen Matter-Produkten zusammenarbeitet. Dazu zählt das Zusammenspiel mit Aqaras eigenen Zigbee-Geräten über die aktuellen Matter-fähigen Aqara-Hubs wie dem M2.

Aqara erwartet die Einführung seines ersten Thread Border Routers, des Hub M3, Anfang 2024 zusammen mit einem Update der Aqara Home App zur Unterstützung von Matter. Der M3-Hub kann sich nicht nur mit Aqaras eigenen Zigbee- und Thread-Geräte verbinden und diese steuern, sondern auch Thread-Produkte von Drittanbietern kontrollieren. Darüber hinaus stehen dem Tür- und Fenstersensor P2 einige einzigartige Funktionen zur Verfügung, wenn er mit dem Aqara M3-Hub gekoppelt wird. Dazu gehören der Manipulationsalarm, eine einstellbare Empfindlichkeit von 1 bis 3 Zentimetern und eine programmierbare Taste, mit der eine benutzerdefinierte Heimszene oder Automatisierung aktiviert werden kann.

Der P2 ist mit einer 1400mAh CR123-Batterie mit hoher Kapazität ausgestattet, um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern und eine ununterbrochene Nutzung zu gewährleisten4. Außerdem lässt sich der Sensor dank des mitgelieferten Klebers einfach und flexibel installieren, sodass die Wand beim Entfernen des Sensors nicht beschädigt wird. Eine alternative dünne Magnetplatte ist ebenfalls enthalten, um dem Benutzer mehr Flexibilität zu bieten.

Weitere Informationen über den Tür- und Fenstersensor P2 finden Sie auf unserer Website.

Einige der geplanten Funktionen des Tür- und Fenstersensors P2 erfordern einen Aqara Thread Border Router und die Matter-fähige Aqara Home-App, die beide Anfang 2024 verfügbar sein werden. Die Produktverfügbarkeit kann je nach Vertriebskanälen variieren und wird möglicherweise laufend aktualisiert. Wir empfehlen, sich bei den regionalen Einzelhändlern nach der aktuellen Verfügbarkeit zu erkundigen. Das Home Security System ist möglicherweise in einigen Matter-fähigen Ökosystemen nicht verfügbar. Die Batterielebensdauer des Tür- und Fenstersensors P2 kann je nach Thread Border Router und der Matter-aktivierten App(s), mit der der Sensor verbunden ist, variieren. Für eine optimale Akkulaufzeit wird die Verbindung mit einem Aqara Thread Border Router und der Matter-fähigen Aqara Home App empfohlen. Wenn Sie den P2 Sensor mit mehr als einer Matter-fähigen App verbinden, kann sich die Lebensdauer der Batterie verkürzen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230706281952/de/

Ansprechpartner für Medienanfragen: media@aqara.com