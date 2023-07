Daimler Truck – Nutzfahrzeughersteller steht unter Strom

Nächste Woche lädt Daimler Truck zum Kapitalmarkttag. Meldungen zufolge könnte der Nutzfahrzeughersteller ein Aktienrückkaufprogramm starten und den Ausblick auf das Gesamtjahr anpassen. Die Zahlen zum ersten Quartal zeigten, dass steigende Kosten über Preiserhöhungen zu einem großen Teil weitergegeben werden konnten. Auf der virtuellen Hauptversammlung im Juni, erklärte Daimler Truck-Lenker Martin Daum, dass die Nachfrage weiterhin stark sei. „Für das laufende Jahr sind wir praktisch ausverkauft“, sagte Daum.

Analog zu den Pkw-Herstellern findet auch im Nutzfahrzeugbereich aktuell ein Wandel statt. Bis 2039 will Daimler Trucks nur noch CO2-freie Lkws produzieren. Bei der Entwicklung alternativer Antriebssysteme setzt Daimler Truck sowohl auf den E-Antrieb als auch auf Brennstoffzellen. Seit 2021 fahren die E-Lkws eActros 300 und eActros 400 mit einer Reichweite von 220 beziehungsweise 400 Kilometern vom Band. Für das vierte Quartal des Jahres plant Daimler Truck gemeinsam mit dem Partner Velocity den Vertrieb mittelschwerer E-Trucks in den USA unter der Marke Rizon. Ab 2024 soll der eActros 600 mit einer Spitzenleistung von 600 KW für die Langstrecke in die Serienreife gehen. Mit der Wasserstofftechnologie will Daimler Trucks eine Reichweite von 1.000 Kilometer erreichen. Wann die ersten mit Wasserstoff betriebenen Trucks allerdings in Serienproduktion gehen, ist noch offen. Nach Einschätzung der meisten Analysten stimmt der Kurs von Daimler Trucks und sind daher mittelfristig positiv für die Aktie gestimmt. Der Auftragsrückgang im ersten Quartal 2023 zeigte allerdings, dass die Preiserhöhungen so manchen Kunden Probleme bereitet. Darüberhinaus könnte eine weiterhin schleppende konjunkturelle Erholung in wichtigen Absatzmärkten wie den USA und China, Bremsspuren bei Daimler Trucks hinterlassen und die Aktie unter Druck bringen.

Chart: Daimler Truck Widerstandsmarken: 33,20/35,40/37,20 EUR Unterstützungsmarken: 27,90/29,20/30,35 EUR Die Aktie von Daimler Truck gab von Anfang Oktober 2022 bis Anfang Dezember 2022 kräftig Gas und drehte anschließend in einen Seitwärtstrend zwischen EUR 29,20 und 33,20. Nach einer Konsolidierung von März bis Mai diesen Jahres und einem Test der 50%-Retracementlinie konnte die Daimler Truck-Aktie das Steuer wieder herumreißen. Anfang Juli gelang der Ausbruch über den Kreuzwiderstand bei EUR 29,20 (kurzfristiger Abwärtstrend, 61,8%-Retracementlinie). In den zurückliegenden zwei Wochen steuerte die Aktie zwei Mal die obere Begrenzung der Seitwärtsbewegung an und setzt sich aktuell knapp unter dem Level fest. Gelingt der Ausbruch über EUR 33,20, besteht die Chance auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis EUR 35,40. Sinkt das Papier hingegen unter EUR 32, droht ein Rücksetzer bis EUR 30,35. Daimler Truck in EUR; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag) Betrachtungszeitraum: 18.03.2022 –06.07.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Daimler Truck in EUR; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 13.12.2021 (Börsengang) – 06.07.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Strukturierte Produkte wie Aktienanleihen Protect könnten eine interessante Alternative zum Direkteinstieg sein. Bei der unten beschriebenen Aktienanleihe Protect wird die Barriere bei 75 Prozent des Referenzpreises am Anfänglichen Beobachtungstag fixiert. Notiert die Aktie am finalen Beobachtungstage auf Höhe der Barriere oder darüber, erhalten Anleger neben dem Zinssatz den Nennwert zurück. Andernfalls drohen Verluste. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung der Amazon-Aktie teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn die Aktie die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Basiswert Produkttyp WKN Emissionspreis Finaler Bewertungstag Bemerkung Daimler Truck Aktienanleihe Protect HVB7ZX* 100,00% 25.10.2024 Barriere: 75%**; Zinssatz: 7,5 % p.a.

*Zeichnungsfrist bis 27.07.2023 (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung); ** x Referenzpreis am Anfänglichen Beobachtungstag: Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 06.07.2023; 10:30 Uhr

Faktor Optionsscheine Long auf Daimler Truck für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag Daimler Truck HC15YH 16,37 21,81895 24,546319 3 Open End Daimler Truck HC3WZF 9,16 26,182023 9,454776 5 Open End Daimler Truck HC5V38 19,09 29,454328 31,745875 10 Open End Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 06.07.2023; 10:30 Uhr Faktor Optionsscheine Short auf Daimler Truck für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag Daimler Truck HC2838 6,19 43,627144 40,900448 -3 Open End Daimler Truck HC304K 3,57 39,264071 35,993374 -5 Open End Daimler Truck HC7DDs 6,52 35,991766 33,70269 -10 Open End Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 06.07.2023; 10:30 Uhr Weitere Produkte auf die Aktie der Daimler Truck finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss. Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Daimler Truck – Nutzfahrzeughersteller steht unter Strom erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).