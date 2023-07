Die meistgehandelten Produkte: Dax im Minus

Das gestern veröffentlichte Protokoll der Fed-Sitzung drückt die Stimmung an den Märkten. Während die amerikanischen Leitindizes leicht negativ notieren, sind der Dax® und europäische Aktien des Euro Stoxx 50® stärker gefallen.

Einige Anleger sichern sich zwar mit hohen Hebel gegen eine kurzfristige Kurserholung ab, der generelle Trend deutet aber zum Kauf von Short-Positionen. Nur die Aktie der Rheinmetall AG ist weiterhin beliebt. Die Anleger kaufen weiterhin Call-Positionen.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Put HR6YVo 16,14 15786,50 Punkte 17397,705043 Punkte 9,76 Open End DAX ® Put HR988K 9,70 15786,50 Punkte 16739,558422 Punkte 16,28 Open End DAX ® Put HC7K4C 4,99 15786,50 Punkte 16261,661229 Punkte 31,54 Open End DAX ® Call HC7SC0 1,20 15786,50 Punkte 15731,63604 Punkte 170,58 Open End DAX ® Call HC5P8B 2,00 15786,50 Punkte 15618,787165 Punkte 78,29 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 06.07.2023; 11:30 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Call HC7H52 2,29 15782,00 Punkte 16800,00 Punkte 15,28 19.09.2023 DAX ® Put HC6AVX 10,33 15782,00 Punkte 14800 Punkte 54,24 19.09.2023 DAX ® Put HC6707 6,26 15782,00 Punkte 16400,00 Punkte 25,24 18.07.2023 DAX ® Call HC0XPU 12,25 15782,00 Punkte 15200,00 Punkte 12,86 12.12.2023 DAX ® Put HC57UE 5,24 15782,00 Punkte 14500,00 Punkte 30,02 25.06.2024

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 06.07.2023; 11:50 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag Rheinmetall AG Long HC15Z9 23,27 246,20 EUR 186,948128 EUR 3 Open End DAX ® Short HC5DR2 2,86 15743,50 Punkte 16468,247278 Punkte -15 Open End DAX ® Long HC4GPW 0,35 15743,50 Punkte 15621,110012 Punkte 25 Open End DAX ® Short HC2915 1,40 15743,50 Punkte 16733,970079 Punkte -10 Open End DAX ® Short HC4JCK 0,76 15743,50 Punkte 16257,070706 Punkte -25 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 28.07.2023; 12:10 Uhr

