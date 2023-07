Tagesausblick für 07.07.: DAX bricht ein. Zinsanstieg belastet.

Die Fed wird weiter an der Zinsschraube drehen. Die Mehrheit der Mitglieder kann sich dem Protokoll zufolge sogar noch mindestens zwei Zinserhöhungen in diesem Jahr vorstellen. Die US-Börsen reagierten gestern mit Abschlägen. Die schwachen Vorgaben aus den USA wogen zum Handelsauftakt schwerer als die überraschend guten Wirtschaftsdaten aus Deutschland. Dabei stieg der Industrieumsatz im Mai um 2,7 Prozent und der Auftragseingang um 6,4 Prozent gegenüber dem Vormonat. Der schwache Start der US-Börsen in den heutigen Handelstag sorgte am Nachmittag für weitere Kursabschläge. So summierten sich die Tagesverluste bei DAX®, CAC®40 und EuroSTOXX®50 auf 2,6 bis 3,0 Prozent.

An den Rentenmärkten kamen die Anleihen gehörig unter Druck. Die Rendite von 2-jährigen US-Staatspapieren schossen über die 5%-Marke und erreichte den höchsten Stand seit Juni 2007. Die Rendite 10jähriger Papiere schraubte über die 4%-Marke. Die Aussicht auf weitere Zinserhöhungen in den USA bewegte auch die europäischen Anleihemärkte. Analog zu den USA war vor allem bei langlaufenden Staatspapieren ein kräftiger Kurssprung erfolgt. Diese Entwicklungen hinterließen bei den Edelmetallen ebenfalls Spuren. Gold und Silber gaben ihre Kursgewinne der zurückliegenden Tage heute wieder ab. Ein vergleichbares Bild zeigte sich beim Preis für ein Barrel Brent Crude Oil. Die Notierung prallte an der Widerstandsmarke von 77,20 USD nach unten ab und wischte die Gewinne der vergangenen zwei Tage wieder weg.