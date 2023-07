Wochenausblick: DAX deutet Stabilisierung an. Start der Berichtssaison.

Zum Wochenschluss machten DAX®, CAC®40 und EuroSTOXX®50 noch etwas Boden gut. Im Vergleich zur Vorwoche verbuchten die europäischen Leitindizes dennoch Verluste von jeweils über drei Prozent. Katalysator der Rücksetzer waren neu entflammte Zinsängste nach Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten Fed-Sitzung.

Die Aussicht auf weitere zwei oder gar mehr Zinserhöhungen in diesem Jahr seitens der Fed sorgte an den Rentenmärkten für deutliche Kursabschläge bei Staatspapieren. Große Bewegung war vor allem bei 10jährigen Papieren zu beobachten. Bei den Edelmetallen blieb es hingegen ruhig. Die Notierungen für Gold und Silber pendelten in einer Range seitwärts. Der Preis für das Barrel Brent Crude Oil verbesserte sich zwar im Wochenverlauf. Der Ausbruch über die Widerstandsmarke bei 77,20 USD läßt dennoch auf sich warten.