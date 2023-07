Australien will Deutschland über 100 Boxer-Radpanzer liefern

Berlin/Sydney (Reuters) - Australien wird Deutschland mehr als 100 Radspähpanzer vom Typ Boxer liefern, die in dem Land von Rheinmetall gebaut werden.

Ein entsprechendes Grundsatzabkommen wurde am Montag am Rande des Besuchs von Ministerpräsident Anthony Albanese in Berlin unterzeichnet. Albanese sprach von einem der größten Rüstungsgeschäfte in der Geschichte Australiens, das für die australische Wirtschaft einen Wert von über eine Milliarde Dollar habe. Rheinmetall hat im März im australischen Bundesstaat Queensland mit der Produktion des Radpanzers begonnen. Der Düsseldorfer Rüstungskonzern beschäftigt dort rund 1000 Mitarbeiter. Albanese wird am Dienstag und Mittwoch am Nato-Gipfel in der litauischen Hauptstadt Vilnius teilnehmen.

(Bericht von Kirsty Needham, geschrieben von Christian Götz, redigiert von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)