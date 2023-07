Österreichischer Energiekonzern OMV kämpft mit Preisrückgang

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Düsseldorf (Reuters) - Der österreichische Energiekonzern OMV kämpft mit stark gesunkenen Öl- und Gaspreisen.

Im zweiten Quartal sei der durchschnittlich realisierte Erdgaspreis auf 28,5 Euro je Megawattstunde gefallen nach 56,5 Euro vor Jahresfrist, teilte das Unternehmen am Montag bei seinem Trading Update mit. Der durchschnittlich realisierte Rohölpreis schrumpfte in dem Zeitraum auf 74,8 Dollar je Barrel von 106,9 Dollar im zweiten Quartal 2022. Im Vorjahr waren die Preise für Öl und Gas infolge der russischen Invasion in der Ukraine in die Höhe geschossen. Den kompletten Quartalsbericht will OMV am 28. Juli veröffentlichen.

