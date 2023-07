EQS-News: Schneider Electric unterstützt die Restauration von Notre Dame

Emittent / Herausgeber: Schneider Electric GmbH / Schlagwort(e): ESG

Schneider Electric unterstützt die Restauration von Notre Dame



12.07.2023 / 10:00 CET/CEST

Tech-Konzern trägt mit Sachspenden, einem Gebäude-Energiemanagementsystem und Wissenstransfer zum Wiederaufbau der Kathedrale bei Schneider Electric, eines der führenden Unternehmen in der digitalen Transformation von Energiemanagement und Automatisierung, hat einen Sponsoringvertrag mit der öffentlichen Einrichtung Rebâtir Notre-Dame unterzeichnet, die für den Wiederaufbau der Weltkulturerbe-Stätte zuständig ist. Darin verpflichtet sich der Tech-Konzern, durch technische Lösungen und die Weitergabe von Know-how zur Widerherstellung der Kathedrale beizutragen, die durch einen Brand am 15. April 2019 schwer beschädigt wurde. Die Arbeiten vor Ort werden in einigen Monaten zunächst damit beginnen, die Energieversorgung mit Unterstützung durch Schneider Electric aufzubauen. Später soll ein Gebäudemanagementsystem den Energieverbrauch des Denkmals kontrollieren und optimieren. Schneider Electric wird von führenden Ratingagenturen wie S&P Global oder Moody’s mit Bestnoten in Sachen ESG gelistet. Seit mehr als einem Jahrzehnt ist es das erklärte Geschäftsmodell, Unternehmen in den Bereichen Industrie, Immobilien, Rechenzentrum und Infrastruktur zu nachhaltig erfolgreicherem Wirtschaften zu verhelfen. Auf Basis dieser Erfahrungen wird der Tech-Konzern die gesamte Ausrüstung für die Stromversorgung Notre Dames liefern: die Trafostation, alle nachgeschalteten Schaltschränke und Schalttafeln sowie deren Komponenten. Die Vereinbarung umfasst auch eine komplette Lösung für das Gebäudemanagement, mit allen Instrumenten für das Energiemanagement und die Kontrolle des Stromverbrauchs. Sensoren, Steuerungen, Kommunikationsbusse und die dazugehörige Software stammen ebenfalls von Schneider Electric. Zusätzlich übernimmt das Unternehmen die Wartung der elektrischen Verteilungssysteme, die Planung, Konstruktion, Inbetriebnahme und Programmierung der installierten Systeme sowie die Schulung der künftigen Betreiber. "Für Schneider Electric ist die Beteiligung an der Restaurierung der Kathedrale Notre-Dame de Paris nicht nur eine technische Partnerschaft, sondern auch eine gesellschaftliche und menschliche Verpflichtung", erklärt Jean-Pascal Tricoire, Aufsichtsratsvorsitzender von Schneider Electric. "Sie gibt uns die Möglichkeit, unsere innovativsten und sichersten Energiemanagementlösungen in den Dienst einer symbolträchtigen Stätte zu stellen, die den Bürgern Frankreichs und der ganzen Welt am Herzen liegt.“ Philippe Jost, stellvertretender Generaldirektor der Regierungsbehörde hinter dem Wiederaufbau, dankte Schneider Electric für die Unterstützung. „Die Stromversorgung dieses Monuments ist eine große Herausforderung für die geplante Wiedereröffnung im Jahr 2024. Wir freuen uns, von einer innovativen Energiemanagementlösung zu profitieren, die es den künftigen Betreibern ermöglicht, ihren Energieverbrauch zu optimieren – ein wichtiges Anliegen, bei dem wir nun auf das technische Know-how eines Spezialisten vertrauen dürfen.“ Impact Company Schneider Electric Nachhaltigkeit ist bei Schneider Electric fest in der Unternehmens-DNA verankert. Seit mehr als 15 Jahren leistet das Unternehmen mit innovativen Lösungen seinen Beitrag zu einer wirtschaftlich und sozial verträglichen Klimawende. Schneider Electric versteht sich in diesem Sinne als Impact Company, die ihre Kunden und Partner zu einem nachhaltig erfolgreichen Wirtschaften befähigt. Gleichzeitig geht es auch um das Eintreten für Werte: Unternehmenskultur und Ecosystem sind eng an modernen ESG-Kriterien orientiert. Schneider Electric wurde 2021 mit dem unabhängigen Deutschen Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet und mehrfach von Corporate Knights zu einem der nachhaltigsten Unternehmen der Welt gekürt.

