Silver Lake baut Software-AG-Anteil auf 71 Prozent aus

DARMSTADT (dpa-AFX) - Der US-Technologieinvestor Silver Lake seinen Anteil an der Darmstädter Software AG ausgebaut. Man habe sich zusätzliche 8 Prozent gesichert, teilte der Investor am Mittwochabend mit. Damit verfüge man nun über einen Anteil von 71 Prozent. Seit dem 7. Juli habe man keine weiteren Aktien am Kapitalmarkt erworben.

Silver Lake bekräftigte erneut, keinen Beherrschungs- und/oder Gewinnabführungsvertrag abschließen zu wollen. Die im MDax der mittelgroßen Werte notierte Software AG soll aber wie bekannt so schnell wie möglich von der Börse genommen werden./he/la