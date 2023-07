VERBIO Vereinigte BioEnergie - Ein spannender Tradingkandidat …

… und zwar auf beiden Seiten. Doch der Reihe nach: Über der Verbio-Aktie schwebt weiterhin das Damoklesschwert eines großen Doppeltops. Bisher hat die obere Umkehr allerdings keinen großen Verkaufsdruck mehr nach sich gezogen. Auf versagende Formationen folgen oftmals dynamische Bewegungen in die entgegengesetzte Richtung. Begünstigt würde eine solche Erholung durch die jüngsten Kaufsignale seitens des RSI und des MACD. Was aus charttechnischer Sicht hierfür allerdings noch fehlt, ist ein nachhaltiger Sprung über die 200-Wochen-Linie (akt. bei 39,36 EUR) bzw. über die horizontalen Barrieren bei gut 40 EUR (siehe Chart). Gelingt der diskutierte Befreiungsschlag, dann wäre das o. g. Doppeltop tatsächlich negiert. Im Erfolgsfall steckt das Tief vom September 2022 bei 52,75 EUR das nächste Erholungsziel ab. Andererseits sollten Anlegerinnen und Anleger den kurzfristigen Erholungstrend seit April (akt. bei 36,53 EUR) unbedingt im Blick behalten. Bei einem Bruch dieser Bastion müsste die Kursentwicklung der letzten Wochen als lehrbuchmäßiger Pullback an die Nackenzone des o. g. Umkehrformation interpretiert werden, die im Anschluss ihre Wirkung doch noch entfaltet.

VERBIO Vereinigte BioEnergie (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart VERBIO Vereinigte BioEnergie

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

