DAIMLER TRUCK - Wer wagt, gewinnt?

Daimler Truck Holding - WKN: DTR0CK - ISIN: DE000DTR0CK8 - Kurs: 32,930 € (XETRA)

Werden wir so kurz vor dem Wochenende noch einmal mutig? Beim Blick auf den Chart von Daimler Truck Holding ist die Verlockung durchaus vorhanden. In den vergangenen Tagen konnten die Käufer den Ausbruchsbereich um 32,68 EUR halten. Von oben drückte jedoch das bisherige Jahreshoch auf die Stimmung. Sollte dieses aber überwunden werden, eröffnet sich mittelfristig kräftiges Potenzial. Aus charttechnischer Sicht könnten die Kurse problemlos in Richtung 37 EUR und sogar darüber hinaus durchstarten.

Mit Blick auf genau dieses Szenario ist die Aktie aktuell höchst interessant, vor allen für risikobereite Trader. Diesen eröffnet sich momentan die Möglichkeit, dass noch ausstehende Ausbruchssignal vorwegzunehmen. Dies bringt zwei Vorteile mit sich. Zum einen ist man früher im Markt, zum anderen kann man den Stopp sehr eng setzen, denn unter 32,45 EUR sollte die Aktie per Tagesschlusskurs nicht mehr zurückfallen. Der Nachteil liegt aber ebenfalls auf der Hand. Noch ist der Ausbruch nach oben nicht vollzogen und damit steht eine Longposition definitiv auf wackeligen Beinen.

Fazit: Analytisch betrachtet ist die Daimler-Track-Holding-Aktie auf alle Fälle interessant. Sollte der nachhaltige Ausbruch über 33,30 EUR gelingen, könnte ein mittelfristiger Aufwärtstrend anlaufen. Dies wäre für Investoren eine interessante Entwicklung. Auf der anderen Seite dürfte ein Scheitern um 33,30 EUR die Bullen ins Schwitzen bringen. Im besten Fall kommt es nur zu einer kurzfristigen Konsolidierung, im ungünstigsten Fall zu einem Abverkauf in Richtung 30 oder sogar 28 EUR.

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)