Höhere Zinsen helfen Citigroup beim Ausgleich von Problemen

NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Finanzkonzern Citigroup hat wegen des Rückzugs aus einigen Märkten sowie Problemen im Kapitalmarktgeschäft und Investmentbanking weniger eingenommen und verdient als vor einem Jahr. Die stark gestiegenen Zinsen und damit das deutlich gestiegene Ergebnis aus dem Geschäft mit dem Leihen und Verleihen von Geld haben die negativen Effekte etwas abgefedert. Unter dem Strich sank der Gewinn im Vergleich zum Vorjahr um 36 Prozent auf 2,9 Milliarden Dollar (2,6 Mrd Euro), wie die Bank, die der weltweit zweitgrößte Emittent von Kreditkarten ist, am Freitag in New York mitteilte.

Die Erträge gingen um ein Prozent auf etwas mehr als 19 Milliarden Dollar zurück. Zudem musste die Bank ihre Vorsorge für Kreditausfälle kräftig erhöhen. Positiv wirkten sich aber die steigenden Zinsen aus, die gerade in den USA die Einnahmen in diesem Geschäft deutlich nach oben trieben. Da Experten zudem insgesamt mit einem noch schwächeren Ergebnis gerechnet hatten, zog der Kurs der Citibank-Aktie vorbörslich an./zb/lew/men